المعركة ضد البدانة

لماذا لم ينجح أي بلد في وقف هذا الوباء حتى الآن؟ وفقًا لشركات صناعة المواد الغذائية والسلطات الحكومية، يرجع ذلك إلى نقص الانضباط الذاتي الفردي. هل هذا صحيح؟ أم أنها في الحقيقة نتيجة فشل جماعي، وأحد أعراض مجتمع ليبرالي يمقت السمنة وينتج البدناء؟ هل يجعل المجتمع مواطنيه بدينين؟ يتصدى السياسيون والكهنة والأطباء والأشخاص العاديون في وجه الشركات متعددة الجنسيات في كل العالم، ويطالبون باستعادة السيطرة على أجسادهم وتغذيتهم. يكافحون باستخدام أسلحة القانون والعلوم والسياسة لوضع حد للأكاذيب واستعادة الناس السيطرة على أجسادهم. يريدون مواجهة المشروبات السكرية التي تسبب الإدمان مثل المخدرات، والإعلانات المضللة التي تستهدف الأطفال وأصحاب الدخل المحدود، والحكومات التي تغض النظر عن شركات الأطعمة السريعة، واللوبيات التي تقترب أنشطتها من حدود ما هو غير قانوني. يطالب هؤلاء الأشخاص الشجعان بقوانين جديدة للحد من السيطرة الضارة على طعامنا والمستمرة منذ أربعة عقود. تشيلي تقوم بدور ريادي في هذه المعركة. من ستكون الدولة التالية التي ستواجه لوبي شركات التغذية باسم الصحة العامة؟