المعركة الدعائية في حرب أوكرانيا

Russlands Aggression gegen die Ukraine ist der erste Krieg, der live in den sozialen Medien übertragen wird. Influencer namens „War-Toker“ übertragen Videos von den Fronten, die in Rekordzeit eine weite Verbreitung erreichen, und Online-Brigaden veröffentlichen unterstützende Veröffentlichungen auf Instagram, die den Krieg in der Ukraine rechtfertigen. Russland führt Desinformationskampagnen durch, die auch darauf abzielen, unparteiische Nachrichten systematisch abzuwerten. Gleichzeitig will sie das russische Volk davon überzeugen, dass sie den Krieg mit dem Ziel begonnen hat, die Ukraine vom Nationalsozialismus zu befreien. Der ukrainische Roman richtet sich einerseits an die Bevölkerung, um sie emotional zu mobilisieren und den Widerstand gegen den Aggressor zu stärken, andererseits an die Außenwelt, um breite militärische Unterstützung zu erbitten aus dem Westen. In der Propagandaschlacht im Ukrainekrieg ist die Propagandaleitung von großer Bedeutung. Auf ukrainischer Seite werden sie oft von Influencern wie Oleksiy Aristovich verkörpert. Auf russischer Seite sollte Wladimir Solowjow in seiner im Fernsehen und Internet ausgestrahlten Talkshow den Krieg vor den Augen der Zuschauer rechtfertigen. Der Film beleuchtet die neuen Frontlinien des virtuellen Krieges. Zeigt ikonische Bilder aus der Perspektive beider Kontrahenten. Der Film gibt auch Einblicke in die Tricks der Populisten in den sozialen Medien und zeigt, wie das traditionelle Fernsehen als mächtige Propagandamaschine ein Comeback erlebt.