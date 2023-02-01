 المعركة الدعائية في حرب أوكرانيا | تقارير جديدة | DW | 06.02.2023

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تقارير جديدة

المعركة الدعائية في حرب أوكرانيا

لا تدور رحى الحرب في أوكرانيا بالوسائل العسكرية فحسب، وإنما بالإعلامية أيضاً.

DW Dokumentationen | Propagandaschlacht um die Ukraine

تتصدّى أوكرانيا لآلة الدعاية الروسية بالإستراتيجية الشعبية، وكذلك بإظهار الرئيس زيلينسكي بشكل مقصود وهو يرتدي قميصاً قطنياً باللون الأخضر الكاكي.

DW Dokumentationen | Propagandaschlacht um die Ukraine

يُعد العدوان الروسي على أوكرانيا أول حرب تُنقل عبر البث الحي مباشرةً على وسائل التواصل الاجتماعي. فالمؤثرون الذين يُطلَق عليهم
" War-Toker " ينقلون من جبهات القتال فيديوهات تحقق انتشاراً واسعاً في زمن قياسي، كما تنشر كتائب إلكترونية عبر إنستغرام منشورات مؤيدة تبرر الحرب في أوكرانيا. تشن روسيا حملات تضليل تهدف أيضا للتقليل من قيمة الأخبار المحايدة بشكل ممنهج.
 

DW Dokumentationen | Propagandaschlacht um die Ukraine


وفي الوقت ذاته ترغب في إقناع الشعب الروسي بأنها قد شنت الحرب بهدف تحرير أوكرانيا من النازية. أما الرواية الأوكرانية فهي موجهة من جانب إلى الشعب بهدف تعبئته عاطفيا وتعزيز المقاومة ضد المعتدي، ومن جانب آخر إلى الخارج، بهدف طلب دعم عسكري واسع من الغرب.
 

DW Dokumentationen | Propagandaschlacht um die Ukraine


في المعركة الدعائية في حرب أوكرانيا يكتسب التوجيه الدعائي أهمية بالغة. على الجانب الأوكراني يُجسدهم غالبا مؤثرون مثل أولكسي آرستوفيتش. أما على الجانب الروسي فينبغي على فلاديمير سولوفيوف في برنامجه الحواري الذي يُبثّ في التلفزيون والإنترنت تبرير الحرب في أعين المشاهدين. 

يسلط الفيلم الضوء على الخطوط الأمامية الجديدة للحرب الافتراضية. وتعرض صور أيقونية من منظور كلا الخصمين. كما يلقي الفيلم نظرة ثاقبة أيضاً على الحيل التي يلجأ إليها الشعبويون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُظهر كيفية عودة التلفزيون التقليدي مجدداً إلى الواجهة بوصفة آلة دعائية مؤثرة. 
 

مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 03:00 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 06:30 UTC
الإثنين 27 فبراير/شباط 2023 – 13:00 UTC
الثلاثاء 28 فبراير/شباط 2023 – 09:00 UTC
الأربعاء 01 مارس / آذار 2023 – 00:30 UTC
الخميس 02 مارس / آذار 2023 – 10:30 UTC
الخميس 02 مارس / آذار 2023 – 14:30 UTC
السبت 04 مارس / آذار 2023 - 04:30 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

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