 ″المعجزة الخضراء″.. تعرف على فوائد القنب الهندي | علوم وتكنولوجيا | DW | 23.08.2019

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علوم وتكنولوجيا

"المعجزة الخضراء".. تعرف على فوائد القنب الهندي

عند الحديث عن القنب الهندي، غالباً ما يتبادر إلى الذهن ذلك التأثير المخدر لهذه النبتة متعددة الاستعمال. لكن لا يمكن اختزال القنب في تأثيره المخدر فقط، حيث يتوفر على فوائد صحية وبيئية عديدة. تعرف على بعضها.

Hanfsamen ( OPG Moro)

بذور القنب الهندي

يعتبر القنب الهندي أحد أقدم المحاصيل الزراعية في العالم. فقد حظيت هذه النبتة بتقدير خاص في الصين منذ أكثر من 10 آلاف سنة، نظرا لفوائدها المتعددة، حيث تعتبر بذورها من المواد الغذائية الأساسية، بينما كانت أليافها تُستخدم كمواد أولية، حسبما ورد في النسخة الألمانية لموقع "جي إم إكس". كما استُخدمت نبتة القنب الهندي أيضا كعلاج للملاريا والروماتيزم وغيرها من الأمراض.

أما اليوم، فقد أصبحت حصة المواد الغذائية المشتقة من القنب الهندي تزداد بشكل ملحوظ بين المواد الغذائية المعروضة في السوق. وينطبق ذلك بشكل خاص على بذور القنب الهندي التي تٌعتبر منذ قرون مادة غذائية أساسية.

مختارات

كشفت دراسة أمريكية أن مادة كانابيدول المستخرجة من القنب الهندي تساعد بشكل كبير في تحسن حالة المرضى المصابين بالصرع المصحوب بالتشنجات لدى الأطفال والناشئة. الدراسة تمهد أيضاً لعلاج أنواع أخرى من الصرع مستقبلاً. (25.05.2017)

قررت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا السماح لمريض يعاني من مرض "التصلب المتعدد" بزراعة القنب للإغراض الطبية واستخدامه للعلاج، بعدما كان يضطر لشرائه من الصيدليات بأسعار باهظة. (08.04.2016)

وتوجد بذور القنب، سواء المقشرة منها وغير المقشرة، بوفرة في الأسواق الألمانية، خاصة بعدما أصبحت تصنف في السنوات الأخيرة كغذاء "خارق" (Superfood)، نظرا لغناها بالمواد المضادة للأكسدة وفيتامين E وفيتامين B12، حسبما أورد موقع "تي أونلاين" الألماني.

علاوة على ذلك، تعتبر زراعة القنب الهندي صديقة للبيئة. ويشرح غيورغ فورت من الرابطة الألمانية للقنب الهندي ذلك بالقول: "نبتة القنب الهندي نبتة متينة ولا تحتاج إلى الكثير لتنمو". وتابع فورت نقلا عن موقع "جي إم إكس، موضحاً: "نمو النبتة بشكل سريع يغطي على ظهور الأعشاب الضارة، مما يجعل استخدام المبيدات أمرا غير ضروري".

ع.ش/ع.خ

  • Braunvieh Cow near the Town Walchsee in Tyrol

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    من الطبيعة

    فضائح اللحوم المتكررة والمخاوف حول تأثير تغير المناخ على الزراعة عناوينٌ تتصدر الأخبار هذه الأيام، الأمر الذي يدفع كثير من الناس لاتباع نظام غذائي نباتي. ولكن هناك طرق أخرى لتناول طعام صحي دون إلحاق ضرر بالبيئة . فعلى الرغم من أن منتجات لحوم الرعي الطليق شائعة، مع ذلك نادراً ما يتم تربية الأبقار في مثل هذه الجنة كمروج الألب.

  • Dishes at Pêle-Mêle in Berlin Copyright: DW/V. Kern

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    المطبخ الخضري

    في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لم يكن يمتنع النباتيون عن المنتجات الحيوانية كلياً. فقد كان غذاؤهم يتضمن الحليب والبيض. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأمور. إذ أثار كتاب جوناثان سافران فوير "تناول لحوم الحيوانات" التفكير ملياً حول اللحوم التي يتناولها الناس. ومن الممكن ملاحظة ازدياد المطاعم النباتية التي تنتشر في كل مكان. في الصورة بعض الأطباق من مطعم 'Pêle-Mêle' النباتي في برلين.

  • Close-up picture of water flowing into hands (Photo: Janis Smits)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    تأثير الكربون والماء

    اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من آثار الكربون واستهلاك المياه في جميع أنحاء العالم. تقدر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن صناعة اللحوم تنتج ما يقرب من خمس انبعاثات الغازات الدفيئة من الصناعة البشرية والتي تسهم في تغير المناخ. يقول العلماء أيضاً أن هناك حاجة إلى ما بين 13 ألف إلى 15 ألف لتر من المياه لإنتاج كيلوغرام واحد فقط من اللحم البقري.

  • Pig Number 5 at My Little Farm (Copyright: Bernd Settnik dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    لحوم مختلفة

    إثر الفضيحة الأخيرة حول لحوم الخيول التي كانت تباع على أنها لحوم أبقار في هولندا، كثير من الأوروبيين يفضلون الآن ببساطة تناول كميات أقل من اللحوم. ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الاستغناء عن اللحوم، قد يكون مشروع "Meine kleine Farm" (مزرعتي الصغيرة)-وهو موقع لبيع اللحوم عبر الانترنت يهدف إلى تحقيق الشفافية مع المستهلكين- مناسباً لهم.

  • A label for sausage made from Pig Number 2 at My Little Farm (Copyright: Wolfgang Kumm/ dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    معرفة ما تحصل عليه

    موقع مزرعة "Meine kleine Farm" التي مقرها بوتسدام بألمانيا، على شبكة الإنترنت يعرض الظروف المعيشية للحيوانات ومنح العملاء فرصة للتصويت عبر الإنترنت حول أي حيوان يريدون ذبحه في المرة المقبلة. ونظراً لأنهم يبيعون بشكل رئيسي للعملاء في المناطق المجاورة، فإن مشروع "Meine kleine Farm" لا يحتاج لقطع مسافات طويلة للنقل- وبالتالي الغازات الدفيئة- ستكون عند الحد الأدنى.

  • Fruit laid out at a farmer's market (Copyright: DW/Elizabeth Shoo)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    الأغذية المحلية في أسواق المزارعين

    يساعد تناول الطعام من إنتاج محلي وفي موسمه أيضاً على تقليل الغازات الدفيئة لأنه يختصر طرق النقل الطويلة. ناقش الكنديان أليسا سميث و ج.ب. ماكينون معلومات حول المطبخ المحلي في كتابهما : "حمية الـ100 ميل: عام من الأكل المحلي". أمضى الزوجان سنة واحدة في تناول الأطعمة تنمو على بعد مائة ميل من منزلهما فقط. وقاموا بالاحتفاظ ببعض الأطعمة لاستهلاكها في فصل الشتاء.

  • Corn dried up in drought (Copyright: JIM LO SCALZO/ dpa)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    الزراعة الأحادية ضعيفة

    إن ممارسة الزراعة الصناعية الحديثة المتمثلة في الزراعة الأحادية مثل الذرة وفول الصويا، يمكن أن تجعل المحاصيل أكثر عرضة للآفات والأمراض. الأمر الذي يعزز استخدام المبيدات على نطاق واسع. من ناحية أخرى، غالباً ما يشجع أصحاب المزارع الصغيرة على تنوع المحاصيل مما يكسب النباتات قوة بشكل طبيعي، حتى في فترات الجفاف.

  • Berlin's Princess Garden (Copyright: Rainer Jensen dpa/lbn)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    حديقة الأميرات في برلين

    زراعة المحاصيل الخاصة ممكنة حتى في المدن الكبرى، كما يبدو من مشروع "حديقة الأميرات" في وسط العاصمة الألمانية برلين، حيث يتم زراعة المحاصيل واستهلاكها محلياً، مع تقديم أطباق الطعام كغداء عمل في الموقع. يقول المزارعون الحضريون هناك إن البستنة ترفع الوعي بالبيئة، ونظراً لأن الحديقة مشتركة، فإنهم يتعرفون على أصدقاء جدد أيضاً.

  • Person delivering food donations to a charity organization food (Copyright: Dietmar Gust./Berliner Tafel)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    تقليل هدر الطعام، وتوفير الموارد

    يرمي الألمان ما يقدر بنحو 20 مليون طن من الطعام سنوياً، لذا أصبح تقاسم الأغذية أحد أحدث التوجهات الصديقة للبيئة. تتبرع المطاعم أو محلات البقالة بالأطعمة الفائضة التي لا تزال صالحة للأكل للمنظمات الخيرية. " Foodsharing.de" عبارة عن بوابة إنترنت حيث يمكن للناس مبادلة الأطعمة التي لن يتمكنوا من تناولها.

  • Salad with apples, walnuts and cheese (Copyright: dream79)

    10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

    فوائد صحية

    يناقش العديد من خبراء التغذية حول الفائدة التي قد يقدمها اتباع نظام غذائي نباتي أو خضري للصحة. إذ تشير دراسات مختلفة إلى أن انخفاض استهلاك اللحوم يومياً قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسمنة. لويزا شيفر/ ريم ضوا.


مختارات

10 خيارات غذائية بديلة قد تساعد في إنقاذ الكوكب!

مع ازدياد فضائح تلوث اللحوم إلى جانب مخاوف بشأن تغير المناخ، يلجأ كثير من الناس إلى نظام غذائي نباتي. بالصور يستعرض لك هذا الألبوم 10 طرق أخرى لتناول الطعام بطريقة صحية وبنفس الوقت صديقة للبيئة. (10.08.2019)  

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