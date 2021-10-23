المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية

اليمن: اتهامات للحوثيين باستهداف مسجد ما أسفر عن مقتل مدنيين

اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.