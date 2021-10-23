 المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية | DW الأخبار | DW | 04.11.2021

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المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية

في اليمن أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية مقتل 115 من مقاتلي جماعة الحوثي بغارات في منطقتين قرب مدينة مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث يحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى آخر معاقل السلطة في الشمال.

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A grab from an AFPTV video shows a fighter loyal to Yemen's Saudi-backed government firing a turret mounted in the back of a pickup truck (technical) at a position near the frontlines against the Huthi rebel forces in the region of al-Kassara, northwest of Marib, on June 28, 2021. - Clashes between rebels and Yemeni government fighters left over a hundred killed in Marib in three days, pro-government sources said, following a renewed offensive by the Iran-allied Huthis who escalated their efforts to seize the government's last stronghold in northern Yemen. (Photo by - / AFPTV / AFP) (Photo by -/AFPTV/AFP via Getty Images)

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