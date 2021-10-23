المعارك مستمرة في مأرب على وقع أزمة إنسانية

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في اليمن أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية مقتل 115 من مقاتلي جماعة الحوثي بغارات في منطقتين قرب مدينة مأرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث يحاول التحالف منع الحوثيين من الوصول إلى آخر معاقل السلطة في الشمال.
اتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الحوثيين باستهداف مسجد في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين مدنيا. يتزامن ذلك مع نداءات دولية لوقف الحرب والعمل على معالجة آثارها الإنسانية.
أكد التحالف العسكري بقيادة السعودية مقتل أكثر من 180 متمرّدا حوثياً في معارك بمدينة مأرب الاستراتيجية، فيما دعت الأمم المتحدة لإنهاء القتال في المنطقة، لتتمكن من تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المدنيين.
حادث مأساوي جديد شهده اليمن، إذ قتلت صحفية حامل وهي في طريقها للمستشفى لتضع مولودها، بعد انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة زوجها الصحفي. نقابة الصحفيين في اليمن اعتبرت ما حدث مؤشرا لمرحلة عنف جديدة.
قتل 50 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، فيما أكد الرئيس اليمني حرص حكومته على حقن الدماء والجلوس على طاولة حوار.
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