المعارضة تتهم لوكاشنكو بـ"الخيانة العظمى" لدوره في غزو أوكرانيا

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا الخميس (24 شباط/فبراير 2022) خلال مؤتمر صحافي في سفارة ليتوانيا في باريس إنّ "القوات العسكرية الروسية، بمساعدة من نظام لوكاشنكو، شنّت ضربات على المدن الأوكرانية. هذه الضربات انطلقت أيضاً من الأراضي البيلاروسية".

وأضافت أنّ "هذا الأمر يجعل بيلاروسيا دولة معتدية" و"أحد أطراف هذا النزاع المسلّح". وتابعت "هذه خيانة عظمى، وفعل خيانة ضدّ مصالح شعبنا وجمهورية بيلاروسيا"، معتبرة أنّ لوكاشنكو "فقدَ الحقّ في التحدّث باسم الشعب البيلاروسي".

ويعتبر الغرب تيخانوفسكايا الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في آب/أغسطس 2020 ونافست فيها يومها الرئيس المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو.

وأضافت تيخانوفسكايا "اعتباراً من اليوم، أتحمّل مسؤولية تمثيل الشعب البيلاروسي وجمهورية بيلاروسيا". وتابعت مخاطبة الأوكرانيين "نحن نخجل من الدور الذي تؤدّيه بلادنا في هذه الحرب".

وندّدت باريس الخميس باستخدام روسيا أراضي جارتها وحليفتها بيلاروسيا لشنّ ضربات عسكرية على أوكرانيا فيما ناشد الاتحاد الأوروبي مينسك "عدم المشاركة" في هذا الهجوم.

وأعلنت أوكرانيا أنّ قوات برية روسية دخلت صباح الخميس إلى أراضيها انطلاقاً من جارتيها روسيا وبيلاروسيا.

وبحسب حرس الحدود الأوكرانيين، فقد دخلت وحدات عسكرية روسية إلى منطقة كييف من بيلاروسيا لقصف أهداف عسكرية بصواريخ غراد.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)