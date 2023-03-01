المعارضة التركية تتفق على مرشح للانتخابات الرئاسية

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يستعد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو أيار بعد أن اختاره تحالف من ستة أحزاب مرشحا رئاسيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار/ مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط / فبراير.
قالت زعيمة الحزب الصالح القومي التركي المعارض ميرال أكشينار إن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، من بينها حزبها، لم يعد يعكس الإرادة الوطنية، مما قد يشير إلى انسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات المقررة في مايو أيار.
بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟
بعد اتفاق المعارضة التركية، أمسى كمال كيليتشدار أوغلو، قائد ثاني أكبر الأحزاب بتركيا، المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار، والتي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية.
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