 المعارضة التركية تتفق على مرشح للانتخابات الرئاسية | DW الأخبار | DW | 07.03.2023

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DW الأخبار

المعارضة التركية تتفق على مرشح للانتخابات الرئاسية

يستعد كمال قليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية لمواجهة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو أيار بعد أن اختاره تحالف من ستة أحزاب مرشحا رئاسيا

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أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟

أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟ 01.03.2023

بعد الزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا، تزايد الضغوط على أردوغان قبل الانتخابات التي يطمح فيها بولاية جديدة.

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جهود الإنقاذ في تركيا متواصلة وأردوعان يواجه انتقادات لتأخر الحكومة في تكثيف جهودها وتأخر مساعدتها.

جهود الإنقاذ متواصلة في تركيا وأردوغان يواجه انتقادات 11.02.2023

KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks to press at the tent city set up by Disaster and Emergency Management Authority (AFAD) of Turkiye after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

إردوغان يقول إن الاستعداد لكارثة بهذا الحجم من المستحيلات 09.02.2023

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KAHRAMANMARAS, TURKIYE - FEBRUARY 08: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (R) chats with quake-hit citizen after arriving 7.7 and 7.6 magnitude earthquakes hit Kahramanmaras, Turkiye on February 08, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

رغم كارثة الزلزال- أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات في مايو 01.03.2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار/ مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط / فبراير.

30.01.2023 *** Die Mitglieder von sechs Oppositionsparteien nehmen an einer Zeremonie teil, im Rahmen derer sie ihr gemeinsames 240-seitiges Programm vorstellen. Ein Bündnis aus sechs türkischen Oppositionsparteien hat wenige Monate vor der Wahl ein gemeinsames Programm vorgestellt. Die sechs Parteien wollen für die Parlaments- und Präsidentenwahlen, die voraussichtlich im Mai stattfinden, einen gemeinsamen Kandidaten gegen Präsident Erdogan aufstellen - dieser soll im Februar bekanntgegeben werden. +++ dpa-Bildfunk +++

انقسام بين أحزاب المعارضة في تركيا قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية 03.03.2023

قالت زعيمة الحزب الصالح القومي التركي المعارض ميرال أكشينار إن تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب، من بينها حزبها، لم يعد يعكس الإرادة الوطنية، مما قد يشير إلى انسحاب حزبها من التحالف قبل الانتخابات المقررة في مايو أيار.

ADIYAMAN, TURKIYE - FEBRUARY 10: Turkish President Recep Tayyip Erdogan (C) speaks to press after visiting the tent city in quake-hit Adiyaman, Turkiye on February 10, 2023. Early Monday morning, a strong 7.7 earthquake, centered in the Pazarcik district, jolted Kahramanmaras and strongly shook several provinces, including Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay, and Kilis. Later, at 13.24 p.m. (1024GMT), a 7.6 magnitude quake centered in Kahramanmaras' Elbistan district struck the region. Turkiye declared 7 days of national mourning after deadly earthquakes in southern provinces. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency

بين تبعات الزلزال وموقف الدستور- هل يؤجل أردوغان الانتخابات؟ 25.02.2023

بعد كارثة الزلزال المدمر تشهد تركيا جدلا حادا حول الانتخابات العامة وفيما إذا كانت ستجرى في موعدها المحدد، أم أن أردوغان سيؤجلها؟ المعارضة تريد الالتزام بالموعد المحدد، لكن هل هذا ممكن؟

Turkey's main opposition Republican People's Party (CHP) leader Kemal Kilicdaroglu addresses the crowd during a rally to oppose the conviction and political ban of Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu, a popular rival to Turkish President Tayyip Erdogan, in Istanbul, Turkey, December 15, 2022. REUTERS/Dilara Senkaya

هل يمكنه إزاحة أدروغان؟ - المعارضة تختار كيليتشدار أوغلو مرشحا للرئاسة 06.03.2023

بعد اتفاق المعارضة التركية، أمسى كمال كيليتشدار أوغلو، قائد ثاني أكبر الأحزاب بتركيا، المنافس الرئيسي لأردوغان في الانتخابات المقررة في مايو/ أيار، والتي يعتبرها عديدون الأكثر أهمية في تركيا منذ إعلان الجمهورية.