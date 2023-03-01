المعارضة التركية تتفق على مرشح للانتخابات الرئاسية

رغم كارثة الزلزال- أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات في مايو

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا ستجرى في 14 أيار/ مايو المقبل كما هو مخطط له، على الرغم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من شباط / فبراير.