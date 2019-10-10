المعارضة الألمانية تطالب بوقف تصدير الأسلحة لتركيا

طالب ساسة بارزون من حزبي الخضر واليسار المعارضين، الحكومة الألمانية بوقف كل صادرات الأسلحة والعتاد إلى تركيا. وقالت كلاوديا روت، نائبة رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ) وزميلها في البرلمان وحزب الخضر، جيم أوزدمير، إن "سياسة تطبيع ألمانيا لعلاقاتها مع أنقرة قد فشلت، وعززت موقف الرئيس أردوغان في سياسته الاستبدادية المناهضة للديمقراطية". وأضاف السياسيان البارزان بأن ممارسة الضغوط الاقتصادية وطلب السفير التركي لدى برلين ضروري أيضا.
أما نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان، سفيم دغدلين، فطالبت بحظر فوري لصادرات الأسلحة إلى تركيا، وقالت "بدلا من سياسة التملق يحتاج الأمر إلى ممارسة أقضى ضغط على تركيا". كما طالبت السياسية اليسارية بسحب فوري للجنود الألمان المتواجدين في المنطقة، وقالت "يجب ألا يتورط الجنود الألمان في حرب أدروغان وخطط تهجير مئات آلاف المدنيين كم المنطقة الحدودية السورية".
كما ناشدت نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل غير مباشر جعل عضوية تركيا في الحلف موضع تساؤل. وقالت كلوديا روت اليوم "إذا لم يصدر عن حلف الناتو مجددا رد فعل، إذا صمت الناتو مجددا، إذا لم يجعل الناتو عضوية (تركيا) موضع تساؤل، سيتعين عليه حينئذ التوقف عن التحدث عن تحالف القيم". واتهمت روت الرئيس أردوغان بـ "شن حرب مخالفة للقانون الدولي"، وتحدثت في سياق ذكرها له عن "أعداء الديمقراطية ومحتقري دولة القانون".
الأمم المتحدة قلقة وإيطاليا تطالب بوقف فوري للهجوم
في نفس السياق دعا رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي السلطات التركية اليوم إلى"وقف فوري" لعمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا. وقال كونتي، في تغريدة على موقع تويتر اليوم :"أتابع بقلق عميق آخر التطورات في شمال شرق سوريا". وأضاف "ندعو تركيا إلى الكف فوراً عن مبادرتها العسكرية الأحادية التي يمكن أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، وتقوض الحرب ضد (تنظيم) داعش". ورأى رئيس الحكومة الايطالية أنه"يتعين تجنب أي معاناة إضافية للسكان" في المنطقة.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى وقف تصعيد الصراع في سوريا. وقال غوتيريش للصحفيين في كوبنهاغن "أود أن أعبر عن قلقي العميق بشأن تفاقم الصراع في شرق سوريا. من الضروري للغاية وقف التصعيد". وأضاف غوتيريش "العمليات العسكرية ينبغي دوما أن تحترم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وأنا قلق من المخاوف الإنسانية القائمة ليس فقط بشأن الضحايا وحسب بل أيضا بشأن عمليات النزوح التي تجري حاليا".
ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
جنائز أهل عفرين
تتفاوت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا الهجوم التركي على عفرين، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في العاصمة البريطانية لندن في بيانات متفرقة مصرع عشرات المقاتلين والمدنيين بينهم عدد غير معروف من الأطفال والنساء. في الصورة نساء من عفرين يندبن قتلاهن الذين لفت نعوشهم بعدة رايات وبيارق.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
بداية الهجوم التركي
أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2018) انطلاق عملية "غصن الزيتون" على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا . العملية بدأت بقصف عبر الحدود، واعقبته غارات جوية، ثم تدفقت القوات بعد ذلك الى المنطقة.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
مقاتلو الجيش الحر المتحالفون مع تركيا
انضم الجيش الحر وهو فصيل سوري معارض تدعمه تركيا الى عملية "غصن الزيتون" . ويتهم الكرد وفصائل معارضة أخرى قوات الجيش الحر بأنها تضم عناصر جند الشام وجبهة النصرة وداعش بين صفوفها. الصورة تظهر أحد عناصر الجيش الحر المهاجم لعفرين وهو يرفع اصبعه في شارة التوحيد التي تشيع بين الفصائل الإسلامية المتشددة.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية
يتصدى مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحة خفيفة للهجوم التركي المدرع المسند بالطائرات. هذه الوحدات هي التي تصدت لتنظيم داعش، وقهرته في أغلب مناطق سوريا ونزعت منه كوباني وكانت سببا لهزيمته في سوريا والعراق. الصور لمجموعة من هؤلاء المقاتلين في الحسكة وهم يرفعون بنادقهم الكلاشنكوف في الهواء تعبيرا عن عزمهم الاستمرار في القتال.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
تدمير معبد عين داره
معبد عين داره الذي بني خلال عصر الحديد في الحقبة الآرامية (بين 1300-700 قبل الميلاد) وقد دمر جزء كبير منه واصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الجوي التركي وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد رامي عبد الرحمن كشف أن "نسبة التدمير (التي تعرض لها المعبد) بلغت أكثر من 60 بالمئة".
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
ممثلة الناتو زارت تركيا خلال الهجوم
دولياً، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العملية التركية في عفرين وطالبت بوقفها. لكنها أقرت بـ "المصالح الأمنية المشروعة" لأنقرة، فرنسا دعت الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية غصن الزيتون.فعقد الاجتماع دون إصدار اعلان. الولايات المتحدة دعت الى ضبط النفس واوقفت شحنات العتاد والسلاح الى المقاتلين الكرد. لم يصدر عن الناتو رد فعل بشان الهجوم وقد إطلع عليه منذ البداية.
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
اردوغان توعد بمد العمليات الى أدلب
واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بتوسيع عملية الجيش التركي على مدينة عفرين لتصل الى مدينة أدلب، مستخدما مصطلحا محببا لدى الجنود الأتراك: "صغيري محمد يزحف إلى عفرين. بمشيئة الله سيزحف إلى إدلب".
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
صواريخ من سوريا على مدن تركية
عمال الاغاثة يخلون مصابين اتراك جرحوا بصاروخين أطلقا من سوريا وسقطا على مدينة كيليس قرب الحدود السورية، ونجم عن الهجوم 13 اصابة في صفوف المدنيين. الهجمات مستمرة منذ أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون".
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محطات في الهجوم التركي على عفرين
تظاهرات كردية حاشدة في المدن الألمانية
شارك نحو عشرين ألف كردي في مدينة كولونيا بألمانيا وفي مدن ألمانية أخرى في تظاهرات منددة بالهجوم التركي على عفرين . أضطرت الشرطة لتفريق المظاهرة بعد أن رفع بعض المتظاهرين رايات حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا، وصورا للزعيم الكردي السجين عبد الله اوجلان. وتضم ألمانيا أكبر جالية كردية وأكبر جالية تركية في العالم وتخشى السلطات أن ينعكس الهجوم على عفرين على الجاليتين.
الكاتب: ملهم الملائكة