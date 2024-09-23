المطربة جانيت جاكسون تشكك في كون كامالا هاريس "سوداء"!

فيما اعتبره كثيرون ترديدًا لحديث دونالد ترامب عنها ونشرا لمعلومات زائفة، علقت المطربة جانيت جاكسون على هوية مرشحة الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس قائلة إنها "ليست سوداء".

أثارت المطربة الجانيت جاكسون، شقيقة المطرب الراحل مايكل جاكسون، الجدل بتصريحاتها الأخيرة عن المرشحة الرئاسية كامالا هاريس. فخلال مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، عندما سُئلت جاكسون عن احتمالية أن يكون للولايات المتحدة "أول رئيسة سوداء"، شككت المطربة في كون هاريس سوداء.

وقالت جاكسون في المقابلة: "حسنًا، هل تعلم ما يُفترض أنهم قالوا؟. إنها ليست سوداء. هذا ما سمعته. إنها هندية". وأضافت: "والد هاريس أبيض اللون. هذا ما قيل لي. أعني، لم أشاهد الأخبار منذ أيام قليلة. قيل لي إنهم اكتشفوا أن والدها أبيض اللون".

وتشبه تعليقات جاكسون على هاريس ما قاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عنها خلال حملته الانتخابية، وفقًا لموقع يو إس إيه توداي USA Today.

فخلال ظهوره في مؤتمر الرابطة الوطنية للصحفيين السود بشهر يوليو/ تموز، صرح المرشح الرئاسي الجمهوري ترامب بأنه "لم يكن يعرف أن هاريس سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما تحولت إلى اللون الأسود". وأضاف ترامب أيضًا: "هل هي هندية أم سوداء؟ لأنها كانت هندية طوال الوقت، ثم فجأة تحولت وأصبحت شخصًا أسود".

وردت هاريس حينها على تعليقات ترامب بشأن خلفيتها بأنها ”جزء من استراتيجية لإثارة العداء بين الأميركيين من أجل مصلحته"، وفقًا لموقع إن بس سي نيوز NBC News. وقالت هاريس: "لقد كان نفس العرض القديم، الانقسام وعدم الاحترام. واسمحوا لي أن أقول فقط إن الشعب الأميركي يستحق الأفضل".

وولدت هاريس لأم هندية (شيامالا جوبالان) وأب جامايكي (دونالد هاريس). وكانت جوبالان، والتي توفت عام 2009 عن عمر يناهز 70 عامًا، باحثة في سرطان الثدي. أما دونالد هاريس، فهو مستشار اقتصادي هاجر إلى الولايات المتحدة لإكمال درجة الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا بيركلي، حيث تعرف هناك على زوجته جوبالان.

د.ب