 المطربة أصالة تتصدر قائمة أكثر الفنانات استماعا في مصر والسعودية | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 04.03.2021

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ثقافة ومجتمع

المطربة أصالة تتصدر قائمة أكثر الفنانات استماعا في مصر والسعودية

بعد تصدرها قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر والسعودية أكدت المطربة أصالة أن المرأة في العالم العربي تصنع التاريخ والريادة وكل يوم تزداد مكانتها ويعلو شأنها وستظل قادرة على الإبداع والتعبير.

الفنانة السورية الاصل اصالة نصري

الفنانة السورية الاصل اصالة نصري (مهرجان موازين عام 2015)

قالت الفنانة السورية الأصل أصالة نصري إن" الفن واحد من أهم المجالات التي أثبتت فيها المرأة أنها قادرة على الإبداع والتعبير عن قضايا عديدة تهم النساء على المستوى الخاص والمجتمع على المستوى العام".

وقالت أصالة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء لألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021) بعد تصدرها قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر والسعودية وفق إحصائية للمنصة العالمية للبث الموسيقي "ديزر" أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من آذار/ مارس من كل عام، إنها تتمنى أن تكون خلال مشوارها الفني والغنائي عبرت عن شريحة كبيرة من  النساء في معظم المجتمعات العربية  على مختلف المنصات والتطبيقات المختلفة في عالم ملئ بالنشاط والحيوية ما يعطي للنساء قدرة أكبر على الإبداع والتألق.

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وكشفت المنصة العالمية للبث الموسيقي "ديزر" في بيان صحفي اليوم عن أن النساء يمثلن 4 بالمائة فقط من أكثر 100 فنان استماعاً على المنصة، فيما يمثلن (7 بالمائة من أعلى 100) لموسيقى الـ "هيب هوب"، و 7 بالمائة من أعلى 100 من قائمة موسيقى الـ "روك".

وتسعى Deezer للمساعدة في تسليط الضوء على العديد من التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في صناعة الموسيقى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من خلال تسليط الضوء على الأرقام والإحصائيات، مشيرة إلى أن إطلاق سلسلة جديدة حصرية خاصة بالنساء هو جزء من عمل المنصة العالمية لدعم الفنانات.

ووفق البيان، حلت الفنانة أصالة وأنغام وشيرين في قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر حيث جاءت أغاني "جابو سيرته" لأصالة، و"بحبك من زمان" لشيرين الأكثر استماعًا، وتصدرت الفنانات أصالة وأحلام وإليسا قائمة الأكثر استماعا في السعودية، وفي دولة الإمارات تصدرت الفنانة إليسا.

وقال كيم ويفر، رئيس قسم برمجة الموسيقى العالمية في "ديزر": "كلنا نعرف قضايا التنوع في صناعة الموسيقى وكم من العمل لا يزال يتعين القيام به، ولذلك نريد أن ندافع عن الفنانات ونعطيهن فرصاً للتألق على منصتنا، ولهذا السبب سيكون لمجموعة "أصوات النساء" منزل دائم عن ديزر للمضي قدماً".

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وكشف عن أن الفنانات يمثلن 42 بالمائة من موسيقى "البوب" و20 بالمائة من الاستماع في أكثر من نصف الأنواع الأكثر شعبية على ديزر، مشيراً إلى إطلاق ثلاثة برامج بودكاست على المنصة العالمية لإظهار قوة المرأة في صناعة الموسيقى.

وتطلق المنصة العالمية ابتداء من الثامن من آذار/ مارس الجاري، معلومات وإضافات قيّمة حول بعض القضايا المتعلقة بتمثيل المرأة في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى حقائق مثيرة للاهتمام عن الفنانات.

كما تبث "ديزر" مجموعة جديدة من الأغاني والموسيقى الحصرية للمطربات وقوائم تشغيل خاصة للمساعدة في دعم الفنانات في اليوم العالمي للمرأة.

ع.ج.م/ع.غ  (د ب أ)

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    هيفاء وهبي

    تعد اللبنانية هيفاء وهبي، البالغة من العمر 37 عاماً، من أكثر المغنيات المثيرات للجدل. ففي الوقت الذي تلقى فيه حفلاتها إقبالاً كبيراً، يشكك الكثيرون في إمكانياتها الصوتية. هيفاء وهبي نفسها صرحت أن إمكانياتها الصوتية لا تصل إلى درجة الطرب. ورغم ذلك، تحقق أغانيها أعلى نسب المشاهدة على موقع "يوتيوب" مثلاً.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    نانسي عجرم

    لم تحقق نانسي عجرم في بداية مسيرتها الفنية نجاحاً كبيراً إلا بعد ظهور أغنية "أخاصمك آه"، التي اعتُبرت حينها أغنية عري جريئة. توقع الكثيرون حينها أن تنتهي مسيرة نانسي عجرم، غير أنها اتخذت منحى أكثر جدية وطورت تجربتها الغنائية، فلم تعد تعتمد على الاستعراض فقط وإنما على جودة الأغنية.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أليسا

    ظهرت أليسا لأول مرة قبل أكثر من عشرين سنة في برنامج المواهب "استوديو الفن" تحت اسم أليسار خوري، غير أن بدايتها الحقيقية كانت في أغنية "بتغيب"، التي غنتها مع راغب علامة. ورغم أن الكثير من المراقبين يرون في أليسا مغنية تعتمد مظهرها، إلا أنها حققت جماهيرية عريضة من خلال اتباعها لوناً غنائياً يتسم بالرومانسية.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    ماجدة الرومي

    لماجدة الرومي مكانة خاصة في العالم العربي، فمنذ أغنيتها "كلمات"، استطاعت المطربة اللبنانية أن تحقق مكانة رفيعة في الغناء العربي، خاصة وأنها تتميز بالأداء الأوبرالي واختيار الكلمات واللحن بعناية. كانت انطلاقتها سنة 1974 وشاركت في سنة 1976 في فيلم "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أصالة نصري

    تعد أصالة نصري من أفضل المطربات العربيات، إذ بدأت مسيرتها في وقت لم تنتشر فيه ظاهرة "الفيديو كليب" في الفضائيات العربية. تعاونت أصالة مع كبار الملحنين العرب كمحمد سلطان وسيد مكاوي. ورغم أن أغاني اليوم تمتاز بسرعة الإيقاع، إلا أنها بين الحين والآخر تنتج أغان طربية طويلة كأغنية "قد الحروف".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أنغام

    تعد المطربة أنغام من بين أهم الأصوات المصرية والعربية الموجودة على الساحة، فمسيرة أنغام الغنائية تجاوزت 25 عاماً، إذ كانت بدايتها وهي طفلة مع والدها الملحن محمد علي سليمان. تسجل ألبومات أنغام اليوم أعلى المبيعات ولها أغان كثيرة تعد علامات فارقة في أغاني الثمانينيات والتسعينيات، مثل "الركن الهادي" أو "يا طيب".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    سميرة بنسعيد

    هي المطربة المغربية التي حققت أكبر شهرة في العالم العربي. عرفت باسم سميرة سعيد وتمتد مسيرتها الغنائية على مدار 47 سنة، إذ بدأت الغناء في المغرب وهي طفلة قبل أن تنتقل إلى مصر في سبعينيات القرن الماضي. مازالت سميرة تتربع على عرش أفضل المطربات وآخر إصداراتها الناجحة أغنية "ما زال" باللهجة المغربية.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    لطيفة التونسية

    تملك لطيفة التونسية أو لطيفة العرفاوي عشرات الألبومات في رصيدها الغنائي الممتد لعقود. فالفنانة البالغة اليوم 51 عاماً بدأت في مرحلة كان فيها عمالقة الطرب ما يزالون على قيد الحياة، أمثال بليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي. لذلك، تعاملت لطيفة مع العديد منهم. حصلت لطيفة على جوائز عربية وعالمية وتعد من أفضل المطربات العربيات.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    نجوى كرم

    يلقبها الكثيرون بشمس الأغنية اللبنانية، إذ تميزت بأداء اللون الجبلي على مدار سنوات طويلة. ورغم قوة صوتها وجمال أغانيها، إلا أنها تُعتبر من أكثر المطربات العربيات اهتماماً بمظهرها، إذ أن لها إطلالات جريئة. من أشهر أغانيها " لا تبكي يا ورود الدار" و"حكم القاضي" و"ما بسمح لك".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    شيرين عبد الوهاب

    لشيرين صوت مميز جداً واستطاعت أن تحقق بفضل صوتها واختياراتها الغنائية مكانة كبيرة في الغناء العربي. تعتبر شيرين سميرة سعيد مثلها الأعلى. صدر لشيرين عبد الوهاب الكثير من الألبومات الناجحة وتحظى بشعبية كبيرة في مصر والعالم العربي. تبلغ شيرين من العمر 33 عاماً ومن أنجح أغانيها" آه يا ليل" و"جرح ثاني" و"مشاعر".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    كارول سماحة

    من المطربات اللواتي جئن من التمثيل، إذ عملت كارول في بدايتها كممثلة مسرحية مع الفنان الراحل منصور الرحباني. ورغم أنها جريئة في أزيائها واستعراضاتها، إلا أنها تمتلك صوتاً مميزاً. حصلت على العديد من الجوائز العربية ومن أشهر ألبوماتها "أضواء الشهرة". كما أدت دور البطولة في مسلسل "ملكة على الأرض" تجسيداً لحياة المطربة صباح.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    دنيا سمير غانم

    دنيا، ابنة الممثل المصري الشهير سمير غانم والبالغة من العمر 29 عاماً، هي ممثلة أساساً. لكنها استطاعت أن تحقق نجاحات كمطربة أيضا في إطار الغناء الرومانسي الهادئ، إذ أن أغنيتها "قصة شتا،" حققت رواجاً كبيراً سنة 2013. كما اشتهرت دنيا سمير غانم بقدرتها على تقليد أصوات العديد من المطربات العربيات.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    شمس

    رغم أنها كويتية الأصل، إلا أنها تعد مغنية سعودية. حصلت على عدة جوائز، منها أفضل مطربة خليجية سنة2001 وأفضل مطربة عربية سنة 2007. لها إمكانيات صوتية جيدة، غير أنها تولي اهتماماً كبيراً لشكلها واستعراضاتها داخل الفيديو كليب. كما اشتهرت بصراعات إعلامية وقضائية بينها وبين مغنيات خليجيات أخريات.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    أحلام

    ظهرت المطربة الإماراتية في الآونة الأخيرة كعضو لجنة تحكيم برنامج "عرب آيدول". تعد أحلام إلى جانب نوال الكويتية من أفضل الأصوات الخليجية التي لها تاريخ فني طويل ومستمر حتى اليوم. وإلى جانب صوتها الجميل، تعرف أحلام بثرائها الفاحش وملابسها ومجوهراتها الغالية التي تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات. (في الصورة: الثانية من اليسار)

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    ريهام عبد الحكيم

    اشتهرت ريهام عبد الحكيم بأدائها لدور أم كلثوم في المسلسل الشهير الذي تناول حياة كوكب الشرق. ركزت ريهام على أداء الأغاني الطربية لفترة طويلة في الأوبرا المصرية واعتمدت على صوتها فقط. واستطاعت ريهام في الفترة الأخيرة أن تحقق لنفسها مساراً خاصاً، لاسيما بعد نجاح أغانيها في فيلم "عسل أسود"، مثل "فيها حاجة حلوة" و"بالورقة والقلم".

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    مي كساب

    من الأصوات المصرية الجميلة التي أخذها التمثيل من الغناء. بدأت مي أساساً كمطربة واشتهرت بفيديو كليب مع المطرب السوري مجد القاسم. درست الموسيقى وأصول الغناء، غير أن حصولها على بطولة مسلسل "تامر وشوقية" الكوميدي جعلها تدخل عالم التمثيل من أوسع أبوابه.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    غادة رجب

    يشبه الكثيرون صوت غادة رجب بصوت المطربة نجاة الصغيرة، حتى أنه تم اختيارها لأداء شخصيتها في مسلسل "سعاد حسني". فصوت غادة رجب يمتاز بالرقة، مما يجعلها موفقة في أداء الأغاني الطربية الرومانسية. بدأت مسيرتها وهي طفلة وتعاملت مع كبار الشعراء والملحنين كعمار الشريعي وحلمي بكر.

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    المغنيات العربيات بين جمال الصوت والجسد

    مايا دياب

    حققت المغنية اللبنانية مايا دياب انتشاراً في الآونة الأخيرة بالرغم من أن مسيرتها الفنية كمغنية منفردة لم تعط الكثير بعد. ظهرت مايا دياب كعضو في فرقة "فوركاتس" الشهيرة، غير أنها قررت الانفصال عنها سنة 2010. يعتبرها الكثيرون نجمة استعراضية أكثر منها غنائية.

    الكاتب: ريم نجمي


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