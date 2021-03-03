المطربة أصالة تتصدر قائمة أكثر الفنانات استماعا في مصر والسعودية

قالت الفنانة السورية الأصل أصالة نصري إن" الفن واحد من أهم المجالات التي أثبتت فيها المرأة أنها قادرة على الإبداع والتعبير عن قضايا عديدة تهم النساء على المستوى الخاص والمجتمع على المستوى العام".

وقالت أصالة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء لألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس (الرابع من مارس/ آذار 2021) بعد تصدرها قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر والسعودية وفق إحصائية للمنصة العالمية للبث الموسيقي "ديزر" أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحل في الثامن من آذار/ مارس من كل عام، إنها تتمنى أن تكون خلال مشوارها الفني والغنائي عبرت عن شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية على مختلف المنصات والتطبيقات المختلفة في عالم ملئ بالنشاط والحيوية ما يعطي للنساء قدرة أكبر على الإبداع والتألق.

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وكشفت المنصة العالمية للبث الموسيقي "ديزر" في بيان صحفي اليوم عن أن النساء يمثلن 4 بالمائة فقط من أكثر 100 فنان استماعاً على المنصة، فيما يمثلن (7 بالمائة من أعلى 100) لموسيقى الـ "هيب هوب"، و 7 بالمائة من أعلى 100 من قائمة موسيقى الـ "روك".

وتسعى Deezer للمساعدة في تسليط الضوء على العديد من التحديات التي لا تزال تواجهها المرأة في صناعة الموسيقى بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، من خلال تسليط الضوء على الأرقام والإحصائيات، مشيرة إلى أن إطلاق سلسلة جديدة حصرية خاصة بالنساء هو جزء من عمل المنصة العالمية لدعم الفنانات.

ووفق البيان، حلت الفنانة أصالة وأنغام وشيرين في قائمة الفنانات الأكثر استماعا في مصر حيث جاءت أغاني "جابو سيرته" لأصالة، و"بحبك من زمان" لشيرين الأكثر استماعًا، وتصدرت الفنانات أصالة وأحلام وإليسا قائمة الأكثر استماعا في السعودية، وفي دولة الإمارات تصدرت الفنانة إليسا.

وقال كيم ويفر، رئيس قسم برمجة الموسيقى العالمية في "ديزر": "كلنا نعرف قضايا التنوع في صناعة الموسيقى وكم من العمل لا يزال يتعين القيام به، ولذلك نريد أن ندافع عن الفنانات ونعطيهن فرصاً للتألق على منصتنا، ولهذا السبب سيكون لمجموعة "أصوات النساء" منزل دائم عن ديزر للمضي قدماً".

وكشف عن أن الفنانات يمثلن 42 بالمائة من موسيقى "البوب" و20 بالمائة من الاستماع في أكثر من نصف الأنواع الأكثر شعبية على ديزر، مشيراً إلى إطلاق ثلاثة برامج بودكاست على المنصة العالمية لإظهار قوة المرأة في صناعة الموسيقى.

وتطلق المنصة العالمية ابتداء من الثامن من آذار/ مارس الجاري، معلومات وإضافات قيّمة حول بعض القضايا المتعلقة بتمثيل المرأة في صناعة الموسيقى، بالإضافة إلى حقائق مثيرة للاهتمام عن الفنانات.

كما تبث "ديزر" مجموعة جديدة من الأغاني والموسيقى الحصرية للمطربات وقوائم تشغيل خاصة للمساعدة في دعم الفنانات في اليوم العالمي للمرأة.

ع.ج.م/ع.غ (د ب أ)