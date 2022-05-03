المطالبة بحق الإجهاض في نيجيريا

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بمناسبة اليوم العالمي للاجهاض الآمن تطالب الجمعيات الحقوقية والنسوية في نيجيريا بتأمين طرق امنة لاجراء عمليات الاجهاض. وبموجب القانون النيجيري، الإجهاض غير قانوني إلا عندما تكون حياة الأم في خطر
تحقق الشرطة الألمانية حول استخدام "مخدرات الاغتصاب" ضد نساء في حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي حضره المستشار أولاف شولتس. وندد الحزب الاشتراكي بـ"العمل الوحشي"، مشيرًا إلى تسع ضحايا حتى الآن، ولم يستبعد وجود المزيد.
صوت البرلمان الألماني اليوم على إلغاء فقرة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض. هذا النص القانوني شكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض في بعض الأحيان حياتهن للخطر.
اقتحم مسلحون موقع تصوير بجنوب إفريقيا واغتصبوا ثماني نساء كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة، التي قالت إن إحدى النساء تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من 8 رجال، وتم الاعتداء على رجال الفريق.
عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء حق الإجهاض في البلاد، مؤكداً أن "حقوق النساء مهددة ويجب أن ندافع عنها بشكل حاسم"، بينما تظاهر الآلاف في مدن أمريكية للتنديد بالقرار.
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