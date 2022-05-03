 المطالبة بحق الإجهاض في نيجيريا | DW الأخبار | DW | 28.09.2022

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DW الأخبار

المطالبة بحق الإجهاض في نيجيريا

بمناسبة اليوم العالمي للاجهاض الآمن تطالب الجمعيات الحقوقية والنسوية في نيجيريا بتأمين طرق امنة لاجراء عمليات الاجهاض. وبموجب القانون النيجيري، الإجهاض غير قانوني إلا عندما تكون حياة الأم في خطر

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المحكمة العليا في الولايات المتحدة تناقش قضية حظر الإجهاض في البلاد.

هل يصبح الإجهاض ممنوعا في الولايات المتحدة؟ 02.12.2021

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تحقق الشرطة الألمانية حول استخدام "مخدرات الاغتصاب" ضد نساء في حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي حضره المستشار أولاف شولتس. وندد الحزب الاشتراكي بـ"العمل الوحشي"، مشيرًا إلى تسع ضحايا حتى الآن، ولم يستبعد وجود المزيد.

May 14, 2022, Munich, Bavaria, Germany: Reacting to the leak via Politico of a draft opinion by Justice Samuel Alito to overturn Roe v. Wade (1973) and Planned Parenthood v. Casey (1992), Americans in Munich, Germany demonstrated in front of the American Consulate against what they see as attacks on their reproductive rights and bodily autonomy. The draft opinion ultimately leaves the decision to the states, meaning approximately 50% of the United states will implement some of all of the following: bans on abortion, criminalization of abortion, prerequisites that donÃ¢â¬â¢t coincide with the science, and hurdles so high, that abortion is effectively banned. Currently, 23 states are set to restrict abortion if Roe is overturned, with 13 states already having trigger bans in place. 16 states protect abortion rights. The Lancet has posed the rhetorical question Ã¢â¬ÅWhat kind of society has the USA become when a small group of Justices is allowed to harm women, their families, and their communities that they have been appointed to protect? (Credit Image: Â© Sachelle Babbar/ZUMA Press Wire

تعديل قانوني حول الإجهاض.. هل يقلل من معاناة المرأة في ألمانيا؟ 24.06.2022

صوت البرلمان الألماني اليوم على إلغاء فقرة مثيرة للجدل من قانون العقوبات كانت تحظر الإعلان عن عمليات الإجهاض. هذا النص القانوني شكل عقبة أمام الكثير من النساء لإجراء عمليات إجهاض آمنة وعرض في بعض الأحيان حياتهن للخطر.

Police Operations and Essential Services Personnel operating under lockdown period in Fish Hoek and Masipumelela in the Cape Peninsula, near Cape Town, Western Cape, South Africa, RSA Photo by Jacques Marais/RealTime Images/ABACAPRESS.COM

جنوب أفريقيا ـ مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء 30.07.2022

اقتحم مسلحون موقع تصوير بجنوب إفريقيا واغتصبوا ثماني نساء كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة، التي قالت إن إحدى النساء تعرضت للاغتصاب من 10 رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من 8 رجال، وتم الاعتداء على رجال الفريق.

DENVER, CO - JUNE 24: Ashley Davis (C) participates in a protest against the Supreme Court's decision to overturn Roe v. Wade on June 24, 2022 in Denver, Colorado. The Court's decision in the Dobbs v Jackson Women's Health overturns the landmark 50-year-old Roe v Wade case and erases a federal right to an abortion. (Photo by Michael Ciaglo/Getty Images)

إلغاء حق الإجهاض بأمريكا.. شولتس قلق ومظاهرات منددة بالقرار! 25.06.2022

عبّر المستشار الألماني أولاف شولتس عن قلقه إزاء قرار المحكمة العليا في أمريكا بإلغاء حق الإجهاض في البلاد، مؤكداً أن "حقوق النساء مهددة ويجب أن ندافع عنها بشكل حاسم"، بينما تظاهر الآلاف في مدن أمريكية للتنديد بالقرار.