 المضاربة عبر الهاتف الذكي - الشباب في البورصة | صنع في ألمانيا | DW | 09.03.2023

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صنع في ألمانيا

المضاربة عبر الهاتف الذكي - الشباب في البورصة

لم يسبق أن كان هناك العديد من المساهمين كما هي الحال اليوم. خصوصا وأن الشباب الأقل من 30 عاما باتوا ينشطون في البورصة. بالطبع عبر الهاتف الذكي من المنزل. كيف يمكن تفسير هذا التوجه؟ وما الخبرات التي مر بها المساهمون الشباب حتى الآن؟

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