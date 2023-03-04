المضاربة عبر الهاتف الذكي - الشباب في البورصة

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لم يسبق أن كان هناك العديد من المساهمين كما هي الحال اليوم. خصوصا وأن الشباب الأقل من 30 عاما باتوا ينشطون في البورصة. بالطبع عبر الهاتف الذكي من المنزل. كيف يمكن تفسير هذا التوجه؟ وما الخبرات التي مر بها المساهمون الشباب حتى الآن؟
تقترب شركة بورشه للسيارات الرياضية الفارهة من بدء تداول أسهمها في بورصة فرانكفورت. وقد يؤدي ذلك إلى جنى الشركة مليارات لاستخدامها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، ولتكتب الشركة فصلا مشرقا جديدا في تاريخها العريق.
بعدما أتمّ صفقة شراء الموقع، إيلون ماسك يحلّ مجلس إدارة توتير منفرداً بتسيير منصة التدوين القصير، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية الأمريكية. فيما بات الأمير الوليد بن طلال ثاني أكبر مساهم في الموقع.
في مقترح قوبل بسخرية كبيرة، دعت وزيرة الطاقة السويسرية، سيمونيتا سوماروغا، المواطنين للمساهمة في خفض استهلاك الطاقة، وأوصت باتخاذ لتدابير، منها "الاستحمام أزواجا" وليس فرادى. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
تعد أغنى إمرأة في قارة آسيا وهي المساهمة الكبرى في إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين. غير أن يانغ هويان الصينية المولد، خسرت نصف ثروتها في ظرف عام واحد فقط. فما السبب؟
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