المصنفة ثانياً عالمياً.. أنس جابر تتأهل للدور الثاني في ويمبلدون

سحقت اللاعبة التونسية أُنس جابر منافستها السويدية مريم بيوركلوند بنتيجة 6-1 و6-3 اليوم الاثنين (27 يونيو/حزيران 2022) لتحجز مكانها في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس.

وقد صعدت أُنس إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي - الصادر اليوم قبل ساعات من انطلاق منافسات ويمبلدون - على حساب الاستونية أنيت كونتافيت التي تراجعت إلى المركز الثالث وخُصم من رصيدها النقاط الـ305 التي حصدتها من بطولة إيستبورن عام 2021، بينما حافظت النجمة البولندية ايغا شفياتيك على موقعها في الصدارة. ولم تشهد المراكز العشرة الأولى بالتصنيف تغييرات أخرى.

وببلوغها المركز الثاني عالمياً، يصبح هذا الترتيب هو أعلى مركز تصله أُنس في مسيرتها.

سددت أُنس - التي بلغت دور الثمانية في ويمبلدون في 2021 - ضربات الإرسال بشكل رائع لتهيمن على المباراة من الخط الخلفي أمام بيوركلوند المصنفة 125 عالمياً والتي كانت تشارك في البطولة المقامة على الملاعب العشبية لأول مرة هذا العام.

وفازت أُنس بالمواجهة من أول نقطة لحسم المباراة بعدما أرسلت بيوركلوند ضربة خلفية بعيداً. واحتاجت اللاعبة التونسية إلى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها.

ولعبت أًنس بطريقة هجومية في أول مباراة تجمعها في مسيرتها أمام اللاعبة السويدية البالغ عمرها 23 عاماً في الملعب رقم 1. وكسرت اللاعبة التونسية إرسال بيوركلوند ثلاث مرات لتفوز بالمجموعة الأولى بينما كسرت إرسال منافستها مرة واحدة في المجموعة الثانية لتحسم المباراة.

وقالت اللاعبة التونسية: "اليوم حققت أعلى تصنيف في مسيرتي، وعدم خسارتي سوى أربعة أشواط في مباراة اليوم يعني أنني حققت انطلاقة رائعة في البطولة". وأضافت: "أمر رائع العودة الى الملعب الرئيسي. الملاعب العشبية تناسب أسلوب لعبي، لا سيما في الكرات الساقطة". وختمت: "الآن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي".

ووصلت أُنس إلى البطولة في لندن بعد فوزها بلقب بطولة برلين على الملاعب العشبية قبل أسبوعين.

وستلتقي اللاعبة التونسية في المباراة المقبلة مع الكندية ريبيكا مارينو أو البولندية كاتارزينا كاوا الصاعدة من التصفيات على مكان في الدور الثالث.

وشاركت جابر في دورة إيستبورن الإنجليزية الأسبوع الماضي في مباريات الزوجي إلى جانب الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامس وفازتا في مباراتين قبل أن تتعرض جابر لإصابة طفيفة في ركبتها قبل خوضهما الدور نصف النهائي.

ع.ح./خ.س. (أ ف ب، رويترز، د ب أ)