المصطافون يعودون إلى الساحل الألماني على بحر البلطيق

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مع عطلة الربيع واقتراب موسم الصيف تستعد الشواطئ الألمانية على بحر البلطيق لاستقبال ملايين المصطافين. ويأتي ذلك بعد تخفيف قواعد الوقاية من وباء كورونا. ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة 15 في المئة.
يطال التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مستوى معيشة غالبية سكان الدول العربية بقسوة غير مسبوقة منذ عقود. هل تستطيع هذه الدول تجنب الأسوأ مع استمرار التوترات السياسية وغياب تعاون دولي يخفف من حدة المشكلة؟
بالنسبة للدول المُصدّرة يشكل ارتفاع أسعار الطاقة فرصة لتحقيق أكثر من هدف سد عجز الموازنة، لكن تأثير ذلك على الدول المستوردة لا يقتصر على تأجيج نار الغلاء. رغم ذلك فإن كليهما بحاجة إلى الطاقة المتجددة لأكثر من سبب.
ماذا لو فازت مرشحة اليمين الشعبوي مارين لوبان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بفرنسا؟ سيناريو قد لا يكون مرجحا، لكنه وارد، وإذا حدث فسيكون بمثابة زلزال في أوروبا تمتد ارتداداته إلى محيطها الدولي والإقليمي.
تنمو قطاعات اقتصادية مصرية بقوة تخفف من نسبة البطالة، غير أن نقاط ضعف كثيرة كارتفاع الأسعار والمديونية العالية والعراقيل الكثيرة في وجه القطاع الخاص تطرح تحديات كبيرة أمامه، فيما يلي نظرة على هذه التحديات وأهمية تجاوزها.
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