 المصطافون يعودون إلى الساحل الألماني على بحر البلطيق | DW الأخبار | DW | 18.04.2022

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DW الأخبار

المصطافون يعودون إلى الساحل الألماني على بحر البلطيق

مع عطلة الربيع واقتراب موسم الصيف تستعد الشواطئ الألمانية على بحر البلطيق لاستقبال ملايين المصطافين. ويأتي ذلك بعد تخفيف قواعد الوقاية من وباء كورونا. ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة 15 في المئة.

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