المصطافون يعودون إلى الساحل الألماني على بحر البلطيق

تحليل: مارين لوبان.. كابوس قد يتحول إلى زلزال هائل!

ماذا لو فازت مرشحة اليمين الشعبوي مارين لوبان في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بفرنسا؟ سيناريو قد لا يكون مرجحا، لكنه وارد، وإذا حدث فسيكون بمثابة زلزال في أوروبا تمتد ارتداداته إلى محيطها الدولي والإقليمي.