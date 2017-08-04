المصري نصار يتوج بكأس العالم للفروسية والتهنئة الأولى من ابنة بيل غيتس

توج الفارس المصري نايل نصار، بلقب بطولة كأس العالم للفروسية، والمقامة حاليا بأمريكا بعد اجتيازه للمنافسات دون ارتكابه لأي أخطاء. وحصل نصار على اللقب بعد المنافسة مع عدد كبير من أفضل الفرسان في العالم.
وكان فارس منتخب مصر قد توج منذ فترة بلقب بطولة "ويلنغتون" أحد أكبر بطولات العالم للفروسية.
حبيبته جنيفر كاثرين غيتس، ابنة الميلياردير العالمي بيل غيتس، هنأته عبر انستغرام، إذ نشرت صورة له فوق الفرس، وعلقت: "هذا الإحساس... مبروك نايل ناصر".
وكانت العلاقة العاطفية للاثنين قد انتشرت قبل عام تقريبا في الصحف العالمية، وقيل حينها إن حبهما لركوب الخيل والفروسية وتقاسمهما لنفس الهواية جعلهما يتعرفان على بعضهما.
يُشار إلى أن الفارس المصري من مواليد 1991، انتقل للعيش في كاليفورنيا عام 2009 مع أبويه ذوي الأصول المصرية.
م.م/ف.ي (د ب أ)
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أجمل الحصون الألمانية
حصن هوهنتسولرن
هذا الحصن يعتبر مقر سلالة هوهنتسولرن التي حكمت الإمبراطورية الألمانية والنمساوية أيضاً لعدة قرون. بني هذا الحصن في القرن الحادي عشر، لكنه دمر بالكامل خلال ثورة للفلاحين سنة 1423. وبين عامي 1850 و1867، أمر الملك فريدريش فيلهلم بإعادة بنائه. ويعتبر هذا الحصن من بين أكثر القلاع زيارة في أوروبا.
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حصن فارت
يعتبر حصن فارت من بين أكثر القلاع المصانة في ألمانيا. بني هذا الحصن سنة 1067 ويعكس تسعة قرون من التاريخ وفن العمارة الألمانيين. ومنذ سنة 1999، تم إدراج هذا الحصن على لائحة الإرث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو.
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"حصن التنين"
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أجمل الحصون الألمانية
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أجمل الحصون الألمانية
قلعة نويشفانشتاين
رغم أن هذه القلعة بنيت في القرن التاسع عشر ولم تستخدم كحصن، إلا أنها تعد من أهم الرموز التي تميز ألمانيا وأحد أشهر القلاع في أوروبا والعالم وأكثرها زيارة. تقع هذه القلعة في جنوب غرب ولاية بافاريا، وقام ببنائها ملك بافاريا آنذاك لودفيغ الثاني كملجأ له واحتفاءً بالموسيقار الألماني ريشارد فاغنر. هذه القلعة ألهمت عدداً من أفلام ديزني ولها شبيه في مدينة ديزني للألعاب.