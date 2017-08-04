المصري نصار يتوج بكأس العالم للفروسية والتهنئة الأولى من ابنة بيل غيتس

توج الفارس المصري نايل نصار، بلقب بطولة كأس العالم للفروسية، والمقامة حاليا بأمريكا بعد اجتيازه للمنافسات دون ارتكابه لأي أخطاء. وحصل نصار على اللقب بعد المنافسة مع عدد كبير من أفضل الفرسان في العالم.

وكان فارس منتخب مصر قد توج منذ فترة بلقب بطولة "ويلنغتون" أحد أكبر بطولات العالم للفروسية.

حبيبته جنيفر كاثرين غيتس، ابنة الميلياردير العالمي بيل غيتس، هنأته عبر انستغرام، إذ نشرت صورة له فوق الفرس، وعلقت: "هذا الإحساس... مبروك نايل ناصر".

وكانت العلاقة العاطفية للاثنين قد انتشرت قبل عام تقريبا في الصحف العالمية، وقيل حينها إن حبهما لركوب الخيل والفروسية وتقاسمهما لنفس الهواية جعلهما يتعرفان على بعضهما.

يُشار إلى أن الفارس المصري من مواليد 1991، انتقل للعيش في كاليفورنيا عام 2009 مع أبويه ذوي الأصول المصرية.

م.م/ف.ي (د ب أ)