 المصالحة القطرية السعودية تحد من قرصنة القنوات الرياضية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.05.2021

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رياضة

المصالحة القطرية السعودية تحد من قرصنة القنوات الرياضية

جاءت المصالحة القطرية السعودية لتحرك المياه الراكدة في مجال الحقوق الفكرية وقرصنة الأنشطة الرياضية، الرياض أغلقت مئات المواقع المخالفة في وقت تعهدت فيه قطر بسحب شكواها. هل تنجح الجهود في منع هذه القرصنة؟

صورة لأحد العاملين داخل مقر قنوات بي إن سبورت القطرية بالدوحة

صورة لأحد العاملين داخل مقر قنوات بي إن سبورت القطرية بالدوحة

يبدو أن الخلاف السعودي القطري الشهير على خلفية (بي اوت كيو ) في طريقه للحل حيث بدأت السلطات السعودية بتطبيق استراتيجية لمكافحة المواقع المخالفة.

مختارات

رفضت محكمة العدل الدولية طعناً قدمته دول مقاطعة لقطر ضد قرار أصدرته منظمة الطيران المدني الدولي لصالح الدوحة، في حكم رحبت به قطر وقللت الإمارات من شأنه. فيما أعلنت السعودية إلغاء ترخيص شبكة بي إن سبورت القطرية.

أعلنت مجموعة "بي إن" القطرية أنها أطلقت "تحكيماً دولياً استثمارياً" ضد السعودية بقيمة مليار دولار، للتعويض عن تعرض بث قنواتها الرياضية لما وصفته بأنه "أكبر عملية قرصنة".

كل شيء يصلح للمنافسة بين السعودية وقطر، بما في ذلك بث المباريات الرياضية. لكن تداعيات قنوات القرصنة beoutQ لم تتوقف عند سجال الأزمة الخليجية، بل جرّت اتحادات رياضية كبيرة تبقى مستعدة للدفاع عن مصالحها، مهما كلّفها ذلك.

وأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية  والتي تأسست في عام 2018عن إغلاق أكثر من 370 من المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، بما فيها شبكة "بي اوت كيو " والتي قامت بقرصنة احداث عالمية رياضية تمتلكها جهات أخرى .

واشتملت هذه المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لنظام حق المؤلف، ضمن إطار جهود السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن ل DW عربية أن إغلاق هذه المواقع جاء بسبب مخالفتها للأنظمة الفكرية، ولكونها تقوم بتحميل وإتاحة مواد مرئية للمشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل منتجي الأفلام والمؤسسات والقنوات الرياضية المشفرة وغيرها..

وأكد الحسن أن هيئة الملكية الفكرية مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيره، وقد قامت الهيئة بحملة تفتيشية واسعة على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، خاصة نظام حماية حق المؤلف. وشدد الحسن على أن الهيئة لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بدعم هذه الجهود وباحترام حقوق الملكية الفكرية وبالتواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المخالفات.

Katar BeoutQ Receiver

نموذج ريسيفر للقنوان المقرصنة التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية بشكل مخاالف للقوانين

يذكر أن "حقوق التأليف والنشر" في السعودية تم تنظيمها بمرسوم ملكي حمل الرقم M/41 وصدر بتاريخ 30 أغسطس 2003، بهدف حماية حقوق التأليف والنشر في السعودية وجميع أنواع الملكية الفكرية. وبموجبه تبقى حقوق المؤلف محميّة لمدة تصل إلى 50 سنة بعد موته. وتسري أحكام النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين داخل المملكة أو خارجها.

وكانت قطر قد تعهدت خلال مؤتمر المصالحة في السعودية والذي أثمر عن حل للأزمة الخليجية بسحب شكاويها ضد السعودية ، وطويت الصفحة رغم الأضرار والخسائر المادية التي تكبدتها بسبب هذه القرصنة.

ظفر الله الموذن  - الدوحة

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