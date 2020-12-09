المصالحة القطرية السعودية تحد من قرصنة القنوات الرياضية

يبدو أن الخلاف السعودي القطري الشهير على خلفية (بي اوت كيو ) في طريقه للحل حيث بدأت السلطات السعودية بتطبيق استراتيجية لمكافحة المواقع المخالفة.

وأعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية والتي تأسست في عام 2018عن إغلاق أكثر من 370 من المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، بما فيها شبكة "بي اوت كيو " والتي قامت بقرصنة احداث عالمية رياضية تمتلكها جهات أخرى .

واشتملت هذه المواقع على مجموعة من التجاوزات التي تعد انتهاكاً لنظام حق المؤلف، ضمن إطار جهود السعودية للحد من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد بن عبدالله الحسن ل DW عربية أن إغلاق هذه المواقع جاء بسبب مخالفتها للأنظمة الفكرية، ولكونها تقوم بتحميل وإتاحة مواد مرئية للمشاهدة دون الحصول على ترخيص مسبق من صاحب الحق، مثل منتجي الأفلام والمؤسسات والقنوات الرياضية المشفرة وغيرها..

وأكد الحسن أن هيئة الملكية الفكرية مستمرة في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيره، وقد قامت الهيئة بحملة تفتيشية واسعة على المواقع الإلكترونية المخالفة لأنظمة الملكية الفكرية، خاصة نظام حماية حق المؤلف. وشدد الحسن على أن الهيئة لن تتهاون في محاسبة كل المخالفين للأنظمة واللوائح.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين بدعم هذه الجهود وباحترام حقوق الملكية الفكرية وبالتواصل مع الهيئة عبر قنواتها الرسمية أو عبر البريد الإلكتروني للهيئة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن المخالفات.

نموذج ريسيفر للقنوان المقرصنة التي تعتدي على حقوق الملكية الفكرية بشكل مخاالف للقوانين

يذكر أن "حقوق التأليف والنشر" في السعودية تم تنظيمها بمرسوم ملكي حمل الرقم M/41 وصدر بتاريخ 30 أغسطس 2003، بهدف حماية حقوق التأليف والنشر في السعودية وجميع أنواع الملكية الفكرية. وبموجبه تبقى حقوق المؤلف محميّة لمدة تصل إلى 50 سنة بعد موته. وتسري أحكام النظام على مصنفات المؤلفين السعوديين وغير السعوديين داخل المملكة أو خارجها.

وكانت قطر قد تعهدت خلال مؤتمر المصالحة في السعودية والذي أثمر عن حل للأزمة الخليجية بسحب شكاويها ضد السعودية ، وطويت الصفحة رغم الأضرار والخسائر المادية التي تكبدتها بسبب هذه القرصنة.

ظفر الله الموذن - الدوحة