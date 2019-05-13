 المصارع سيلفر كينغ يموت في الحلبة.. والجمهور اعتقدها تمثيلية! | عالم المنوعات | DW | 13.05.2019

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منوعات

المصارع سيلفر كينغ يموت في الحلبة.. والجمهور اعتقدها تمثيلية!

توفي نجم المصارعة المكسيكي سيزار بارون المعروف بـ"سيلفر كينغ" خلال مواجهة مع المصارع واريور يوث في لندن، حيث اعتقد الجمهور أول الأمر أن سقوطه لم يكن إلا جزءاً من العرض.

Wrestler Silver King (Getty Images/J. Taylor)

عندما تهاوى المصارع المكسيكي "سيلفر كينغ" مساء السبت (11 مايو/ أيار 2019) ساقطاً على الأرض، اعتقد المتفرجون وخصمه في الحلبة أن ذلك لم يكن إلا جزءاً من العرض الذي جرى في العاصمة البريطانية لندن، حتى أن خصمه وجه إليه ركلة أخرى ليزيد من حماسة الجمهور الهاتف بالمزيد.

لكن الأمر - ولدهشة الجميع - لم يكن عرضاً، فقد أكد مشغل حلبة "راوندهاوس" في حي كامدن اللندني بعد ذلك بساعات قليلة وفاة سيزار بارون، الشهير بـ"سيلفر كينغ" (51 عاماً). وقال في تغريدة على "تويتر " أمس الأحد: "يؤسفني أن أؤكد أن سيلفر كينغ توفي مساء الأمس خلال نزال على حلبة راوندهاوس. أما سبب الوفاة فما يزال مجهولاً بعد".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المصارع المكسيكي توفي جراء إصابته بنوبة قلبية خلال النزال مع المصارع واريور يوث.

ويظهر مقطع فيديو متداول على الإنترنت كيف بدا المصارع المكسيكي يواجه صعوبات في الوقوف على قدميه. ورغم طلب حكم النزال منه الوقوف بثبات، إلا أن سيلفر كينغ بقي مستلقياً على أرض الحلبة. وأفاد شهود عيان لـ"بي بي سي" بأن الفوضى عمت بين المتفرجين عندما لم يتبينوا ما إن كان الحادث جزءاً من العرض أيضاً.

لكن مرت الدقائق دون أن ينهض كينغ، وسرعان ما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر وفاته وسط حزن كبير.

ع.غ/ ي.أ

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    بالرغم من أن اليابانيين مهتمون بالألعاب الرياضية كالبيسبول وكرة القدم، غير أن مصارعة السومو التقليدية ما زالت الرياضة الوطنية في اليابان. تبدأ التمارين القاسية للاطفال من سن السادسة. يتنافس أفضل المصارعين منهم في بطولة "وانباكو" في العاصمة اليابانية طوكيو.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    في حلقة السومو هذه الأولاد متوترون جداً. دقائق قليلة فقط تفصلهم عن بدء المنافسة. أكثر من 40 ألف تلميذ من المدارس الابتدائية من جميع أنحاء اليابان شاركوا في الأدوار التمهيدية. 400 منهم فقط تأهلوا للبطولة الكبرى في طوكيو.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    يجب على كل مقاتل إتقان (شيكو) وهي المرحلة الأساسية في مصارعة السومو. لا يحتاج مصارع السومو إلى عضلات قوية وأجسام ثقيلة فحسب، بل يجب عليه إتقان الفنون القتالية لهذه الرياضة والمناورة.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    الدفع والرمي والسحب والعرقلة تقنيات في هذه الرياضة من ضمن 82 حركة أخرى. ما يسمح به بالضبط أمر معقد جداً. غير أنها تشرح ببساطة كالتالي: يسمح فقط لباطن القدمين بملامسة الأرض على أن يبقى المصارع داخل الحلبة الدائرية المحددة، ومن يخالف هذه القواعد أولاً يخسر النزال.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    قد تقرر تقنية اللف الصحيح لـ(مواشي)، وهو حزام السومو، النصر أو الهزيمة. ستة أمتار من القماش تزن أكثر من كيلوغرام واحد تأخذ شكل "حفاظات" يجب أن تكون قريبة جداً من الجسم بحيث لا يمكن للخصم التمسك بها.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    لا تقسم بطولة (وانباكو) لتلاميذ المدارس الابتدائية بحسب فئات الوزن، كما هو الحال في البطولات ودوري المصارعين الأكبر سناً. هنا يتعارك مصارع صغير الحجم ونحيف ضد آخر كبير وسمين. بعض الجولات الثنائية كما يبدو غير عادلة.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    توجد دائرة المصارعة على الأرض واسمها (دوهيو). تؤطر منطقة القتال الدائري التي يبلغ قطرها 4.5 أمتار بالرمل، لذا يسهل تحديد الفائز والخاسر.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    العديد من مصارعي السومو الصغار يبلغ وزنهم ما يقارب المائة كيلوغرام. ومثل هذا الوزن يسبب لهم المرض على المدى الطويل، إذ يعاني كثير من مصارعي السومو عواقب صحية من زيادة الوزن مثل مشاكل في المفاصل ومرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    الهزيمة والنصر قريبان جداً من بعضهما في هذه اللعبة. بضع ثوان فقط من شأنها أن تحسم المعركة. إغفال بسيط وتقرر النتيجة. لا يوجد طريق معبد للكبرياء المجروح بسبب الخسارة.

  • Japan Sumo Elementary School Wanpaku Turnier in Tokio (Foto: Reuters/K. Kyung-Hoon)

    مصارعو السومو الصغار في اليابان

    هؤلاء الأطفال يهتفون فرحاً. بإمكانهم إعطاء مقابلات بعد المبارزات التي فازوا فيها، لأن اهتمام وسائل الإعلام بجيل المستقبل من مصارعي السومو كبير. فقد يكون نجم السومو السمتقبلي أحد هؤلاء الفائزين الصغار. زابينه بابست/ ريم ضوا


 

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