 المشي بشكل مستقيم عبر التاريخ | صحتك بين يديك | DW | 25.08.2022

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صحتك بين يديك

المشي بشكل مستقيم عبر التاريخ

تعتبر الوضعية المستقيمة التي اعتمدها الإنسان للمشي من أصعب المسائل وأكثرها جدلاً في علم التطور، كما أنها ترتبط بشكل مباشر بكميات الطعام التي على المرء تناولها لموازنة الطاقة التي يستلزمها المشي على أربعة أطراف.

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