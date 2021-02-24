المشي بشكل مستقيم عبر التاريخ

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تعتبر الوضعية المستقيمة التي اعتمدها الإنسان للمشي من أصعب المسائل وأكثرها جدلاً في علم التطور، كما أنها ترتبط بشكل مباشر بكميات الطعام التي على المرء تناولها لموازنة الطاقة التي يستلزمها المشي على أربعة أطراف.
تؤكد نتائج حديثة مدهشة نظرية التطور. فالحيوانات والنباتات تتكيف في مدننا بسرعة وخاصة مع ظروف معيشتها الجديدة.
أكدت دراسة حديثة أن تغير المناخ بأشكاله المختلفة يؤثر بشكل مباشر على انتشار الأمراض المنقولة عبر مسببات المرض إلى البشر وإلى أماكن أخرى ربما لم يكن المرض متوطناً بها، ما يزيد المخاوف من التأثيرات السيئة للتغير المناخي
أشارت دراسة قامت بإجراء محاكاة هائلة لمناخ الأرض منذ العصور السحيقة أن درجة الحرارة والظروف المناخية أثرت على الهجرة البشرية وربما ساهمت في ظهور الأنواع البشرية الحديثة، ويحاول العلماء عمل خريطة مكانية لمنابت أصول البشر.
أين تبدأ الصفات البشرية لدى الإنسان وأين تنتهي الصفات الحيوانية؟ ماذا تخبرنا أحاسيس الحيوانات عن أنفسنا؟ يأخذنا هذا الوثائقي العلمي إلى رحلة رائعة في تاريخ المشاعر والعقل.
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