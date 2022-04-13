 المشيمة - كيف يتكون العضو الجديد | صحتك بين يديك | DW | 29.12.2022

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صحتك بين يديك

المشيمة - كيف يتكون العضو الجديد

تنمو المشيمة مع بداية الحمل وتوفر العناصر الغذائية والأكسجين للطفل حتى الولادة. كما تنتج المشيمة هرمونات مهمة للحفاظ على الحمل. فكيف يعمل هذا العضو الذي يمثل معجزة في حد ذاته.

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