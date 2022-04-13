المشيمة - كيف يتكون العضو الجديد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تنمو المشيمة مع بداية الحمل وتوفر العناصر الغذائية والأكسجين للطفل حتى الولادة. كما تنتج المشيمة هرمونات مهمة للحفاظ على الحمل. فكيف يعمل هذا العضو الذي يمثل معجزة في حد ذاته.
الخُناق الكاذب أو التهاب الحَنجرة هو عبارة عن نوبات شديدة من السعال، يصيب بشكل أساسي الأطفال الرضع وصغار السن. لا توجد حاليا وقاية أو تطعيم ضد هذا المرض، لكن دراسة جديدة أظهرت أن هناك وسائل ممكنة للحيلولة دون حدوثه.
في دراسة لنتائج التصوير الشعاعي الرباعي الأبعاد لـمئة امرأة حامل، توصلت باحثون إلى أن الأطفال في رحم الأمهات يتفاعلون مع النكهات المختلفة. فماهي النكهات المفضلة لديهم؟ وماهي النكهات التي لا يفضلونها؟
كشف تقرير جديد لليونيسف بمناسبة اليوم العالمي للطفل، ازدياد العنصرية ضد الأطفال على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، بما في ذلك في العالم العربي.
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرًا وثقت فيه ما يصل إلى 11 حادثة عنف جنسي بين عامي 2016 و 2022 ضد النساء والفتيات اللاجئات وطالبات اللجوء في مصر. وبحسب هيومان رايتس ووتش، أدت ثلاث حالات اغتصاب إلى الحمل.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول