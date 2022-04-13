المشيمة - كيف يتكون العضو الجديد

"الخُناق الكاذب".. عناصر مغذية أثناء الحمل تحمي الرضيع!

الخُناق الكاذب أو التهاب الحَنجرة هو عبارة عن نوبات شديدة من السعال، يصيب بشكل أساسي الأطفال الرضع وصغار السن. لا توجد حاليا وقاية أو تطعيم ضد هذا المرض، لكن دراسة جديدة أظهرت أن هناك وسائل ممكنة للحيلولة دون حدوثه.