المشتبه به الرئيسي يعترف بتنفيذ الهجوم القاتل في أوتريخت

أعلن الادعاء العام في مدينة أوتريخت الهولندية اليوم الجمعة (22 مارس/ آذار 2019) أن المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق النار المميت، الذي وقع في في ترام في الجزء الغربي من أوتريخت، اعترف أنه نفذ الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى. ويقول المشتبه به إنه تصرف بمفرده.

وكان قد جرى تمديد احتجاز الرجل، وهو تركي المولد، اسمه غوكمن ت. ويبلغ من العمر 37 عاما، لفترة أسبوعين آخرين وهي الفترة القصوى.

وأًصيب سبعة أشخاص أيضا في الهجوم الذي وقع الإثنين الماضي، بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة. وسبًب هذا الهجوم صدمة في هولندا. وكان المحققون قد اكتشفوا في وقت سابق خطابا في السيارة التي فر فيها، من بين أدلة أخرى تشير إلى الإرهاب. غير أن جهات التحقيق تفحص أيضا ما إذا كانت مشكلات نفسية أو ربما دافعًا "مرتبطا بأيديولوجية راديكالية".وراء هذا الحادث. وقد ألقي القبض على مشتبه به آخر (40 عاما) يوم الثلاثاء، غير أنه تم اطلاق سراحه اليوم الجمعة وقال الإدعاء العام إنه لم يعد مشتبها به.

وتقام في أوتريخت مساء الجمعة مسيرة صامته من أجل ذكرى ضحايا هذا الهجوم وينتظر أن يشارك في المسيرة رئيس الوزراء مارك روته وكذلك وزير العدل إضافة إلى رؤساء المدن الأربعة الكبرى في هولندا.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)