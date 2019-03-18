 المشتبه به الرئيسي يعترف بتنفيذ الهجوم القاتل في أوتريخت | أخبار | DW | 22.03.2019

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أخبار

المشتبه به الرئيسي يعترف بتنفيذ الهجوم القاتل في أوتريخت

بعد أيام من الهجوم على "ترام" في هولندا ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، اعترف المشتبه به الرئيسي وهو رجل مولود في تركيا، بارتكابه الجريمة. وتبحث السلطات عن وجود دوافع إرهابية وراء الهجوم.

Niederlande Polizei Utrecht: Gestolener Renault Clio gefunden (picture-alliance/ANP/R. Utrecht)

أعلن الادعاء العام في مدينة أوتريخت الهولندية اليوم الجمعة (22 مارس/ آذار 2019) أن المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق النار المميت، الذي وقع في في ترام في الجزء الغربي من أوتريخت، اعترف أنه نفذ الهجوم الذي خلف ثلاثة قتلى. ويقول المشتبه به إنه تصرف بمفرده.

مختارات

غداة إلقاء القبض على المشتبه به الرئيسي في إطلاق النار الذي أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة أوتريخت، ذكرت صحيفة هولندية أنه تم اعتقال مشتبه به ثالثاً. بالنسبة للدوافع ما زال الغموض سيد الموقف. (19.03.2019)

الشرطة الهولندية أكدت اعتقال المشتبه به في جريمة أوتريخت لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول دوافعه مع ترجيح لفرضية الإرهاب. بيد أن مصادر أخرى لا تستبعد أن تكون الجريمة لأسباب عائلية أو أنها وقعت على "خلفية علاقة حب". (18.03.2019)

وكان قد جرى تمديد احتجاز الرجل، وهو تركي المولد، اسمه غوكمن ت. ويبلغ من العمر 37 عاما، لفترة أسبوعين آخرين وهي الفترة القصوى.

وأًصيب سبعة أشخاص أيضا في الهجوم الذي وقع الإثنين الماضي، بينهم ثلاثة حالتهم خطيرة. وسبًب هذا الهجوم صدمة في هولندا. وكان المحققون قد اكتشفوا في وقت سابق خطابا في السيارة التي فر فيها، من بين أدلة أخرى تشير إلى الإرهاب. غير أن جهات التحقيق تفحص أيضا ما إذا كانت مشكلات نفسية أو ربما دافعًا "مرتبطا بأيديولوجية راديكالية".وراء هذا الحادث. وقد ألقي القبض على مشتبه به آخر (40 عاما) يوم الثلاثاء، غير أنه تم اطلاق سراحه اليوم الجمعة وقال الإدعاء العام إنه لم يعد مشتبها به.

وتقام في أوتريخت مساء الجمعة مسيرة صامته من أجل ذكرى ضحايا هذا الهجوم وينتظر أن يشارك في المسيرة رئيس الوزراء مارك روته وكذلك وزير العدل إضافة إلى رؤساء المدن الأربعة الكبرى في هولندا.

ص.ش/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)

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  • Kenia Garissa Universität Anschlag Trauer

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    كينيا - الثاني من أبريل/ نيسان 2015

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  • Bali Anschlag Autobombe

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    إندونيسيا - 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2002

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  • Nairobi Kenia Terroranschlag Al-Shabaab Einkaufszentrum Westgate Mall

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    كينيا - 24 سبتمبر/ أيلول 2014

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  • Pakistan Indien Anschläge von Mumbai Taj Hotel

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  • Anschläge auf U-Bahnen und Busse in London 07.07.2005

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    بريطانيا - السابع من يوليو/ تموز 2005

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  • Spanien Madrid Anschlag auf Vorortzüge 2004 Bahnhof Atocha

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    إسبانيا - 11 مارس/ آذار 2004

    عشر قنابل تنفجر على متن أربعة قطارات بمناطق متفرقة من العاصمة مدريد وضواحيها، ما أدى إلى مقتل 191 شخصاً وجرح نحو ألفين آخرين. تنظيم القاعدة تبنى هذه الهجمات.

  • AP Iconic Images 11. September World Trade Center

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    الولايات المتحدة - الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001

    مجموعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة تقدم على خطف ثلاث طائرات مدنية واستخدامها عن عمد لضرب برجي مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك ومقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن، بينما تحطمت طائرة رابعة في بنسلفانيا. وتعتبر هذه الاعتداءات الأكثر دموية على الإطلاق، إذ أوقعت قرابة ثلاثة آلاف قتيل.

  • Gedenken an die Terroranschläge in Paris 11.01.2015

    أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

    فرنسا - 7-9 يناير/ كانون الثاني 2015

    مسلحان يفتحان النار داخل مكاتب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية من رسامي الكاريكاتور في المجلة. كما قتلت شرطية على مشارف باريس، فيما احتجز مسلح عدداً من الرهائن في متجر يهودي، قتل منهم أربعة أشخاص. وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هذه الهجمات.

    الكاتب: ي.أ


مختارات

أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها مجموعات إسلامية

سلسلة من الصور توضح أبرز الهجمات الدموية التي نفذتها وتبنتها جماعات إرهابية إسلامية، منذ 11 من سبتمبر 2001 مرورا بهجمات باريس ونيس وبروكسل الإرهابية، وصولا إلى هجوم فورتسبورغ الذي نفذه لاجئ أفغاني في ألمانيا وتبناه داعش. (15.11.2015)  

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