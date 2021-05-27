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المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد

تودع الهند عام 2021 بانخفاض نسبي لإصابات كورونا. لكن ذكريات الموجة الثانية المدمرة التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام، لا تزال ماثلة أمام للكثيرين. عامل في محرقة للجثث يروي قصته.