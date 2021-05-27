 المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد | DW الأخبار | DW | 27.12.2021

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المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد

تودع الهند عام 2021 بانخفاض نسبي لإصابات كورونا. لكن ذكريات الموجة الثانية المدمرة التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام، لا تزال ماثلة أمام للكثيرين. عامل في محرقة للجثث يروي قصته.

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4. DSC01450 Description: Crematorium worker Gautam pours oil to hasten the burning of the body Copyright: Ankita Mukhopadhyay Taken on: May 16, 2021

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