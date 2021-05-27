المشاكل النفسية لعمال المحارق في الهند مع الموجة الثانية من كوفيد

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تودع الهند عام 2021 بانخفاض نسبي لإصابات كورونا. لكن ذكريات الموجة الثانية المدمرة التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام، لا تزال ماثلة أمام للكثيرين. عامل في محرقة للجثث يروي قصته.
تشهد معدلات الوفيات جراء كورونا ارتفاعا كبيرا في الهند، فيما يتحمل عمال محارق الجثث عبئا كبيرا ومخاطر صحية قد تؤدي إلى العدوى خلال حرق الجثث، لكنهم مجبرون على مواصلة العمل في ظل تلك الظروف.
مرض جديد بدأ يتفشى في الهند مع انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، إذ بدأت المستشفيات ترصد إصابة حالات كورونا باسوداد في البشرة وألم في الصدر وسعال مصحوب بالدم، وهي أعراض مرض "الفطر الأسود".
تشكل سلالة دلتا ما لا يقل عن تسعين بالمائة من إصابات كورونا الجديدة بألمانيا، ما يدفع للتساؤل حول فعالية اللقاحات. هذا الموضوع يعرض لآخر الدراسات العلمية التي رصدت مدى نجاعة اللقاحات بمختلف أنواعها.
اكتشاف سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا يُعتقد أنها أكثر عدوى من دلتا. ويجهل العلماء ما إذا كانت اللقاحات المتاحة حاليا فعالة ضدها، وميركل تطالب بإجراءات أشد لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا.
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