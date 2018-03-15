"المشاغب" بالوتيلي يواصل تصرفاته "المجنونة"

لا يكف "المشاغب" ماريو بالوتيلي عن إثارة المشاكل أينما حل وارتحل، فمرة يحتفل مهاجم مارسيليا السابق بطريقة مجنونة، وينشر فيديو مباشر لفرحته بالتسجيل على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام". ومرة آخرى، يُطلق تصريحات صحفية نارية في كل الاتجاهات.

ويبدو أن الدولي الإيطالي لا يريد ربما التوقف عن تصرفاته "المجنونة"، فقد ذكر موقع صحيفة "ميرور" أن الشرطة الإيطالية من المتوقع، أن تستجوب لاعب مارسيليا السابق ماريو بالوتيلي، بسبب تصرف مثير للجدل.

أما عن هذا التصرف، فهو أن بالوتيلي دخل في تحدي مع صاحب حانة صغيرة في مدينة نابولي الإيطالي، حيث دفع "المشاغب" مبلغ 1800 جنيه استرليني إلى صاحب الحانة، من أجل أن يقود دراجته النارية إلى الماء، وهو يرتدي فقط ملابسه الداخلية.

وصور بالوتيلي فيديو قفز صاحب الحانة إلى الماء، ونشره على حسابه الخاص في "إنستغرام"، إذ تجاوز عدد الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو أكثر من مليون ونصف شخص.

وتريد الشرطة الآن استجواب بالوتيلي بسبب هذا التصرف "غير القانوني"، فيما قال صاحب الحانة مازحاً في تصريحات نقلها موقع صحيفة "ذا صن" أن الدراجة، التي يمتلكها لا يتجاوز سعرها حوالي 450 جنيه استرليني، ما يجعل تحديه مع بالوتيلي أمراً مُربحا.

الجدير ذكره أن ماريو بالوتيلي (28 عاماً)، أنهى تعاقده مع فريق مارسيليا الفرنسي، إذ لازال الدولي الإيطالي يبحث عن فريق يحمل قميصه بداية من الموسم القادم، فيما تشير تقارير صحفية إيطالية أن فريق بارما الإيطالي مهتم بالمهاجم الهداف.