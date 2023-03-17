صحتك بين يديك

المشاعر الجيدة وانعكاساتها على حياتنا

لا نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي سوى أشخاص يتمتعون بحالة مزاجية جيدة. لكن الإيجابية السامة أو انعدام الشعور بالتعاسة يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب. إيجاد السعادة لا يتحقق إلا في بلوغ التوازن بين السعادة والتعاسة.