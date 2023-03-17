المشاعر الجيدة وانعكاساتها على حياتنا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
لا نشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي سوى أشخاص يتمتعون بحالة مزاجية جيدة. لكن الإيجابية السامة أو انعدام الشعور بالتعاسة يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب. إيجاد السعادة لا يتحقق إلا في بلوغ التوازن بين السعادة والتعاسة.
تستخدم الشركات الناشئة تقنيات الربط والتشفير في تصميم تطبيقات التواصل الاجتماعي، في محاولة منها لأن تكون أكثر صحية وأمانا وديمقراطية. لكن هل تستطيع منافسة التطبيقات المسيطرة لعمالقة التكنولوجيا؟
أثار انتشار تطبيق تيك توك الصيني السريع على مستوى العالم قلق مشرعين ومنظمات تعنى بحماية الخصوصية، فما أسباب القلق؟
غالباً ما تتضمن مواقع التواصل صوراً وأخباراً للآخرين وهم يحققون إنجازات، في حين يستقبل البعض هذه المعلومات وهم يعيشون عزلة اجتماعية وفي وضع نفسي صعب. فهل هي الوصفة السهلة للإصابة بالاكتئاب؟
أعلن توم هولاند نجم أفلام "سبايدرمان" مقاطعته منصات التواصل الاجتماعي لينضم لمشاهير كثيرين آخرين فعلوا نفس الأمر. وكشفت أبحاث أن التخلص من "السموم الرقمية" قد يساعد في تحسين الصحة العقلية لكنه قد يؤدي إلى الشعور بالوحدة.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول