المشاركون في COP27 يختبرون ندرة الطعام والشراب في شرم الشيخ!

قبل عام، كان COP26 الذي أقيم في اسكتلندا، فرصة للمشاركين من جميع أنحاء العالم لتجربة الأطعمة والمشروبات التقليدية الاسكتلندية. ولكن في هذا العام في COP27 في مصر ، فإن العثور على الطعام والمياه يعتبر بمثابة تحد وخصوصا في الطقس الحار بحسب بعض المشاركين في المؤتمر.
في الأيام الأولى من COP27، كانت مصادر المياه والثلاجات المزخرفة بشعار الشركة الراعية (Coca-Cola) تقف فارغة تحت شمس أفريقيا بينما كان المندوبون العطشى ينتظرون. إضافة إلى نقص إمدادات الأكشاك بالسندويشات وقطع الكيش والكرواسون.
غير أن أكشاك الآيس كريم هي الأماكن الوحيدة التي لم تتأثر بالنقص. وقال أحد المشاركين في المؤتمر معلقاً على ذلك، إنهم لجأوا إلى تناول ثلاث مثلجات في يوم واحد عوضا عن الطعام.
فيما قالت المرأة، التي تعمل في منظمة غير حكومية لصحيفة (الغارديان) البريطانية، إنها بعد الانتظار لحوالي 40 دقيقة في طابور لكشك برغر افتتح حديثا، لم تتمكن من الحصول على وجبة". وأضافت أنه يجب الانتظار في طابورين، طابور للطلب وآخر للدفع.
من جهة أخرى، كانت إحدى المشاركات من الولايات المتحدة قد استعدت مسبقا لمثل هذا النقص وأحضرت معها بعض قطع الفاكهة والحلوى. وقالت إنها لم تتمكن من العثور على المياه.بحسب ما نشره موقع صحيفة (غارديان).
ويشكتي آخر من عدم وجود طعام مخصص للنباتيين الأمر الذي يراه غريبا بالنسبة إلى مؤتمر المناخ. بينما قال أحد الرجال المشاركين "من السهل الحصول على الآيس كريم إذا كنت ترغب في ذلك. لا يجب أن نشتكي". مشيرا إلى أن المؤتمر في صحراء دولة نامية "على الأقل تُقدم قهوة مجانية".
ر.ض/ ع.ج
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجة حرّ شديدة في أوروبا
تسببت درجات الحرارة الحارقة في حدوث حرائق غابات في العديد من البلدان. قال مسؤولون محليون إن حريقا في إسبانيا أدى حتى الآن إلى إحراق ما لا يقل عن 4 آلاف هكتار من الأراضي. كما أبلغت إيطاليا وكرواتيا وفرنسا والبرتغال عن حرائق غابات مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع. فيما قال علماء إن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة بسبب تغير المناخ.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
فيضانات سيدني
جلبت بداية شهر تموز/ يوليو المجموعة الرابعة من الفيضانات خلال 18 شهرا إلى ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية. وتأثرت منطقة سيدني الكبرى بشكل خاص، حيث شهدت تساقط أمطار غزيرة. وتحولت الطرق إلى أنهار مما أدى إلى إجلاء عشرات الآلاف من منازلهم.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
أمطار موسمية في باكستان
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
قيود على المياه في إيطاليا
بعد هطول أمطار شتوية شحيحة وشهور من الجفاف، أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ في خمس مناطق ستستمر حتى نهاية العام. فيما فرضت بعض المدن والمناطق قيودا على استخدام المياه. وتعتبر أخطر أزمة مياه منذ 70 عاما في منطقة حوض (بو) في البلاد، وهي منطقة حيوية للزراعة والثروة الحيوانية في إيطاليا.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
حرائق الغابات في الولايات المتحدة
حتى قبل بدء موسم حرائق الغابات في الولايات المتحدة رسميا، اشتعلت النيران في أجزاء من البلاد. إذ اندلع حريق في شمال كاليفورنيا في بداية يوليو / تموز وتضاعف حجمه بين عشية وضحاها مما أدى إلى إجلاء مئات الأشخاص.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
موجة حر في الصين
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
انهيارات الأرضية في شمال شرق البرازيل
تسببت الانهيارات الأرضية والفيضانات في أعقاب الأمطار الغزيرة في القضاء على المساكن في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل في أيار/ مايو، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص. فالأحياء الفقيرة المبنية على سفوح التلال معرضة لمثل هذه الكوارث ويقول الخبراء إن تغير المناخ يساهم في زيادة هطول الأمطار.
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
جنوب أفريقيا أمطار غزيرة
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تغير المناخ: موجات حر وفيضانات وجفاف في مختلف أنحاء العالم
استمرار الجفاف في شرق إفريقيا
تشهد منطقة شرق إفريقيا واحدة من أسوأ حالات الجفاف منذ عقود. حوالي 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافا حادا. يقول علماء إن الانخفاض في موسم الأمطار الربيعي، المرتبط بالمياه الأكثر دفئا في المحيط الهندي، يتسبب في هطول الأمطار بسرعة فوق المحيط قبل الوصول إلى اليابسة. أنا صوفي براندلن/ سارة شتيفن / ريم ضوا