المشاركون في COP27 يختبرون ندرة الطعام والشراب في شرم الشيخ!

قبل عام، كان COP26 الذي أقيم في اسكتلندا، فرصة للمشاركين من جميع أنحاء العالم لتجربة الأطعمة والمشروبات التقليدية الاسكتلندية. ولكن في هذا العام في COP27 في مصر ، فإن العثور على الطعام والمياه يعتبر بمثابة تحد وخصوصا في الطقس الحار بحسب بعض المشاركين في المؤتمر.

في الأيام الأولى من COP27، كانت مصادر المياه والثلاجات المزخرفة بشعار الشركة الراعية (Coca-Cola) تقف فارغة تحت شمس أفريقيا بينما كان المندوبون العطشى ينتظرون. إضافة إلى نقص إمدادات الأكشاك بالسندويشات وقطع الكيش والكرواسون.

غير أن أكشاك الآيس كريم هي الأماكن الوحيدة التي لم تتأثر بالنقص. وقال أحد المشاركين في المؤتمر معلقاً على ذلك، إنهم لجأوا إلى تناول ثلاث مثلجات في يوم واحد عوضا عن الطعام.

فيما قالت المرأة، التي تعمل في منظمة غير حكومية لصحيفة (الغارديان) البريطانية، إنها بعد الانتظار لحوالي 40 دقيقة في طابور لكشك برغر افتتح حديثا، لم تتمكن من الحصول على وجبة". وأضافت أنه يجب الانتظار في طابورين، طابور للطلب وآخر للدفع.

من جهة أخرى، كانت إحدى المشاركات من الولايات المتحدة قد استعدت مسبقا لمثل هذا النقص وأحضرت معها بعض قطع الفاكهة والحلوى. وقالت إنها لم تتمكن من العثور على المياه.بحسب ما نشره موقع صحيفة (غارديان).

ويشكتي آخر من عدم وجود طعام مخصص للنباتيين الأمر الذي يراه غريبا بالنسبة إلى مؤتمر المناخ. بينما قال أحد الرجال المشاركين "من السهل الحصول على الآيس كريم إذا كنت ترغب في ذلك. لا يجب أن نشتكي". مشيرا إلى أن المؤتمر في صحراء دولة نامية "على الأقل تُقدم قهوة مجانية".

ر.ض/ ع.ج