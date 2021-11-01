 المسلمون يتدفقون على مكة في أول حج بعد الجائحة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.07.2022

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المسلمون يتدفقون على مكة في أول حج بعد الجائحة

عادت شوارع مدينة مكة لتعج بمئات آلاف الحجاج بملابس الاحرام البيضاء مع انطلاق مناسك الحج لأول مرة بشكل عادي بعد عامين شهدا تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب المخاوف من فيروس كورونا. ويبلغ عدد الحجاج هذا العام مليون مسلم.

صورة من الكعبة بتاريخ الأول من يوليو 2022

سمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

تنطلق رسميا اليوم (الأربعاء السادس من يوليو/ تموز 2022) أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، إذ يؤدي مئات الآلاف من المصلين "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة في السعودية تحت أشعة شمس حارقة. وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.

وأدت الأفواج الأخيرة من حجاج بيت الله الحرام طواف القدوم قبل يوم التروية الذي يصادف غدا الخميس قبيل يوم عرفة "الحج الأكبر" والذي يحل هذا العام بعد غد الجمعة. وأكمل قطار المشاعر جاهزيته لنقل الحجاج بين منى ومزدلفة وعرفات طوال أيام الحج من خلال تسع محطات. وتستهدف محاور الخدمات المقدمة للحجيج البعد الأمني والصحي والتنظيمي، فضلًا عن خطط استباقية محكمة لمواجهة أي طارئ. وتتميز الجهود المبذولة لخدمة الحجاج بالاستعانة بالتقنيات الحديثة والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.

وقد اختار كثيرون القيام بالطواف قبل الموعد الرسمي لبدء المناسك، وفضّل غالبيتهم عدم وضع الكمامات الواقية مع أنّ السلطات قالت إنها إلزامية داخل المسجد الحرام. والثلاثاء، سار مصلّون بملابس الإحرام البيضاء ونساء ارتدت بعضهن عباءات ملونة، جنبًا إلى جنب على الأرضيات البيضاء بالقرب من الكعبة. وقالت إحداهن وقد ارتدت عباءة خضراء "لقد صليت من أجلكم للتو" وهي تشارك الطواف مع أفراد أسرتها في مكالمة فيديو مباشرة عبر هاتفها المحمول. وأضافت فيما كانت تستكمل عملية الطواف التي تستمر لسبع مرات "أحبك أمي، أحبكم جميعًا".

والحج هذا العام، الذي جرى اختيار المشاركين فيه بالقرعة، هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021 ولكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية. ففي عام 2019، شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج السنوية وهو واحد من أركان الاسلام الخمسة وفريضة لا بد للمسلمين القادرين من تأديتها مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

وباء كورونا غير كل شيء

لكن بعد ذلك، أجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في عام 2021 في مقابل بضعة آلاف في عام 2020. وينتقل الحجاج يوم الخميس إلى منى، على بعد حوالى خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات. وتم اختيار المشاركين من بين ملايين المتقدمين. ويقتصر الحدث هذا العام على المسلمين دون سن 65 عاما المطعمين ضد الفيروس. ويُطلب من الآتين من الخارج تقديم نتيجة فحص كوفيد-19 سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من وقت السفر.

ومنذ بداية الوباء، سجّلت المملكة أكثر من 795 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، أسفرت عن 9 آلاف حالة وفاة. وأقامت السلطات الكثير من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة وجهّزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج. وتم تغريم أولئك الذين حاولوا أداء فريضة الحج بدون تصريح. وأقام رجال الشرطة في المدينة الجبلية نقاط تفتيش وقاموا بدوريات راجلة وهم يحملون مظلات خضراء للحماية من أشعة الشمس الحارقة.

وداخل المسجد الحرام، كانت المسعفات على أهبة الاستعداد في مواقع مختلفة، فيما كان المتطوعون الذين يجرون الكراسي المتحركة ينتظرون في طابور طويل لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون المشي لمسافات طويلة. ووضع بعض الحجاج أسماء وأعلام دولهم على ملابسهم. وكتبت عبارة "حج 2020 - تشاد" على ظهور ملابس احرام بيضاء لمجموعة من الحجاج.

وعادة ما يشكّل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة. وتقدّر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينية الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنويًا. وأكدت المصرية نعيمة محسن (42 عاما) التي قالت إنّها أتت لوحدها لتأدية المناسك "التواجد هنا أفضل ما حدث لي على الإطلاق. أحس بأني متشوقة للمزيد. لكن مشكلتي الوحيدة هي الطقس، فالجو حار جدا"، فيما وصلت الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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    غفران الذنوب

    بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، من المفترض أن يكون الحج حدثاً موحداً، حيث يرتدي الحجاج الذكور ملابس بيضاء بسيطة. وتحج المرأة دون ماكياج، أو طلاء الأظافر أوعطور. يُنظر إلى الحج على أنه فرصة لتعزيز الإيمان والغفران. جميع الحجاج، بغض النظر عن خلفياتهم، يؤدون الطقوس نفسها.

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    مرة واحدة في العمر

    كركن من أركان الإسلام الخمسة، من المتوقع أن يقوم جميع المسلمين بفريضة الحج مرة واحدة في حياتهم، إذا كانت أوضاعهم المالية والصحية تسمح بذلك. في العام الماضي، شارك 2.4 مليون شخص في الحج، وفي هذا العام شارك ما يقارب 2.5 مليون حاج. وقد دعا العاهل السعودي سلمان في هذا العام 200 شخص من الناجين وأقارب الضحايا من هجمات المساجد في كرايستشيرش، نيوزيلندا، والتي أسفرت عن مقتل 51 شخصاً للحج. ريم ضوا.


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