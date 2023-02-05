المستقبل الآن - وقود اصطناعي رفيق بالبيئة وموضوعات أخرى

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الطاقة الشمسية مهمة لتحقيق أهداف حماية المناخ. ولكن كيف نوفر مساحة كافية للألواح الشمسية؟ وأيضا: ما مقدار الطاقة التي يتطلبها الوقود الأحفوري؟ وما هو الوقود الاصطناعي؟
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمضاعفة المساعدات الألمانية المخصصة لحماية الغابات إلى ملياري يورو، ورفض رفضا قاطعا، خلال مؤتمر المناخ (كوب27) في شرم الشيخ، "أي إنعاش لموارد الطاقة الأحفورية" على مستوى العالم.
كشفت الحرب في أوكرانيا عن مدى مخاطر الاعتماد الكبير في ألمانيا على الغاز الروسي. وفي ظل أزمة الطاقة التي تعصف بأوروبا عموما، شرعت ألمانيا في البحث عن بدائل بما في ذلك الطاقة الشمسية. فهل يعود هذا القطاع إلى الازدهار؟
رغم تراجع الأمل بالعثور على ناجين، تتواصل جهود إنقاذ ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة نحو 22 ألف شخص في تركيا وسوريا. وتستمر الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى البلدين، خصوصًا سوريا، مع إعلان واشنطن تعليق بعض العقوبات.
مشروع نقل صديق للبيئة وموفر تقدمه شركة تونسية ألمانية. الشاحنة الصغيرة أو "باكو" كما تسمى في تونس، يريد مبتكرها نشرها في القارة الأفريقية لتكون حلا رخيصا وصديقا للبيئة لقطاع النقل. تقرير من إعداد كارلا رايتر
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