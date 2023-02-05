 المستقبل الآن - وقود اصطناعي رفيق بالبيئة وموضوعات أخرى | المستقبل الآن | DW | 12.02.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - وقود اصطناعي رفيق بالبيئة وموضوعات أخرى

الطاقة الشمسية مهمة لتحقيق أهداف حماية المناخ. ولكن كيف نوفر مساحة كافية للألواح الشمسية؟ وأيضا: ما مقدار الطاقة التي يتطلبها الوقود الأحفوري؟ وما هو الوقود الاصطناعي؟

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