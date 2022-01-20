المستقبل الآن - هل يعكس صوت الإنسان شخصيته؟

دراسة: الحيوانات "الوحيدة" عرضة للضغوط النفسية والذكور أكثر معاناة

أكدت دراسة فنلندية أن الحيوانات التي تعيش وحيدة تعاني من أعراض التوتر والقلق والضغوط وأن الأمر لا يقتصر على البشر وحدهم. وكشفت الدراسة أن الشعور بالوحدة يزيد من مستويات التوتر لدى ذكور الأفيال بشكل كبير.