المستقبل الآن - هل يعكس صوت الإنسان شخصيته؟

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يستخدم الباحثون برمجيات لتحليل الخصائص الرئيسية للصوت. فهل يحدد الصوت فعلاً شخصية الإنسان؟
كما تتضمن حلقة اليوم الحديث عن الحيوانات كمساعد في العلاج،
وما مدى فائدة أنظمة رقمية مثل " سيري" و "اليكسا"؟
في لفتة تضامن إنسانية، تصاعدت أصوات جماهير مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة بهتاف "لن تسير وحدك" تضامناً مع نجم اليوناتيد كريستيانو رونالدو والذي توفي ولده وهو ما وصفه كلوب بأنه "لقطة المباراة".
في مناظرة تلفزيونية، اتهم الرئيس الفرنسي، المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بالدفع لـ"حرب أهلية" في فرنسا برغبتها في حظر الحجاب وبالتبعية لروسيا، فيما اتهمته بتبني نظرية المؤامرة.
أكدت دراسة فنلندية أن الحيوانات التي تعيش وحيدة تعاني من أعراض التوتر والقلق والضغوط وأن الأمر لا يقتصر على البشر وحدهم. وكشفت الدراسة أن الشعور بالوحدة يزيد من مستويات التوتر لدى ذكور الأفيال بشكل كبير.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
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