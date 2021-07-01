 المستقبل الآن - هل يعكس صوت الإنسان شخصيته؟ | المستقبل الآن | DW | 04.11.2021

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - هل يعكس صوت الإنسان شخصيته؟

يستخدم الباحثون برمجيات لتحليل الخصائص الرئيسية للصوت. فهل يحدد الصوت فعلاً شخصية الإنسان؟ كما تتضمن حلقة اليوم الحديث عن الحيوانات كمساعد في العلاج، وما مدى فائدة أنظمة رقمية مثل " سيري" و "اليكسا"؟

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