المستقبل الآن - هل يعكس صوت الإنسان شخصيته؟

أصوات نسائية في المنفى… "ما الذي على الألمان معرفته عنا؟"

تسعى شابة سورية في ألمانيا لتوثيق ما أطلقت عليه "أصوات نسائية في المنفى". ولكن ما قد يبدو للوهلة الأولى كـ "فضفضة" للتخلص من عبء نفسي، ربما يكون له أبعاد اجتماعية وسياسية أكبر بكثير...