المستقبل الآن - هل يعكس صوت الإنسان شخصيته؟

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يستخدم الباحثون برمجيات لتحليل الخصائص الرئيسية للصوت. فهل يحدد الصوت فعلاً شخصية الإنسان؟
كما تتضمن حلقة اليوم الحديث عن الحيوانات كمساعد في العلاج،
وما مدى فائدة أنظمة رقمية مثل " سيري" و "اليكسا"؟
خلص باحثون إلى أن أصوات الطيور صارت أهدأ بسبب عوامل طبيعية وبشرية. ويحذر خبراء من تأثير ذلك على الصحة العقلية للبشر. كيف ذلك؟
تتعدد الفيتامينات والمعادن ذات الأهمية الكبرى للجسم. لكن خبراء التغذية حددوا منها 9 يجب تناول الكميات المقررة منها بصفة يومية. تتركز أغلبها في الخضراوات والفواكه واللحوم والبيض والأسماك.
قوبلت محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنديد محلي ودولي، فمن يقف وراء الهجوم على منزله؟ وما تداعيات هذا الهجوم المحتملة؟ وهل يعني ذلك مزيداً من العنف أم عودةً إلى المربع الأول سياسياً؟
تسعى شابة سورية في ألمانيا لتوثيق ما أطلقت عليه "أصوات نسائية في المنفى". ولكن ما قد يبدو للوهلة الأولى كـ "فضفضة" للتخلص من عبء نفسي، ربما يكون له أبعاد اجتماعية وسياسية أكبر بكثير...
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