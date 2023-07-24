المستقبل الآن - هل سيقرأ الحاسوب أفكارنا؟

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الإنسان والآلة والذكاء الاصطناعي. حتى سبعينيات القرن الماضي كان التركيز على تحسين إجراءات العمل. ولكن بعد مرور 50 عاما أصبح لدينا علاقة "شعورية" مع أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.
بشرى سارة لعشاق فرقة البيتلز الشهيرة. فرغم زوال هذه الفرقة الموسيقية ووفاة معظم أعضائها إلا أنه يتوقع قريبا صدورأغنية للعضو البارز بالفرقة الراحل جون لينون والفضل في ذلك يعود للذكاء الاصطناعي. كيف ذلك؟
مع تصاعد القلق من التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مشروع "مدونة سلوك" تكون متاحة لشركات هذا القطاع للتطبيق الطوعي، لمواجهة مخاطر فرض الصين نهجها في تنظيم هذا القطاع.
أمام الكونغرس، دعا رئيس الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة "تشات جي بي.تي" إلى وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما حذر مشرع أمريكي من أنه "لا توجد طريقة لحبس المارد في قنينة. هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم".
هيمن تشات جي بي تي على ساحة التكنولوجيا في الآونة الأخيرة، وأذهل المستخدمين بالقدرات والخدمات التي يمكنه إنجازها لدرجة قد أثارت مخاوف من تطويرها أكثر. ولكن يبدو أن هذه الصورة الخارقة التي حظي بها بدأت بالتراجع.
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