المستقبل الآن - هل سيقرأ الحاسوب أفكارنا؟

"مارد خرج من القمقم".. الذكاء الاصطناعي يهدد الانتخابات؟

أمام الكونغرس، دعا رئيس الشركة التي تقف وراء روبوت الدردشة "تشات جي بي.تي" إلى وضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما حذر مشرع أمريكي من أنه "لا توجد طريقة لحبس المارد في قنينة. هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم".