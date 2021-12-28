 المستقبل الآن - من أين انتشر فيروس كورونا؟ | المستقبل الآن | DW | 06.02.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - من أين انتشر فيروس كورونا؟

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية ( المستقبل الآن ) سنسأل ما إذا كانت ووهان الصينية هي فعلاً مصدر انتشار كورونا في العالم. وهل سبب الأعراض الجانبية طويلة الأمد من كورونا يكمن في الدم؟ وهل تستطيع الحيوانات القيام بعمليات حسابية؟

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