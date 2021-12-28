المستقبل الآن - من أين انتشر فيروس كورونا؟

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية ( المستقبل الآن ) سنسأل ما إذا كانت ووهان الصينية هي فعلاً مصدر انتشار كورونا في العالم. وهل سبب الأعراض الجانبية طويلة الأمد من كورونا يكمن في الدم؟ وهل تستطيع الحيوانات القيام بعمليات حسابية؟
انطلقت في بكين فعاليات افتتاح أولمبياد بكين الشتوي 2022، في المدينة الأولى في العالم التي تنظّم دورتي ألعاب أولمبية صيفية (2008) وشتوية. ويعلن الرئيس الصيني الانطلاق الرسمي وسط مقاطعة دبلوماسية خاصة من أمريكا وبريطانيا.
بات من المعروف أن فيروس كورونا يمكنه أن يصيب حتى الملقحين مرتين أو أكثر. في هذا الموضوع نستعرض أهم العوامل التي تزيد من هذا الاحتمال، كما سنعرض آخر الدراسات العلمية بشأن أهمية فصائل الدم المتلقية والمانعة للفيروس.
أكد المستشار أولاف شولتس تشبته بموقفه الخاص بإلزامية التطعيم باعتباره السبيل الأوحد لحماية السكان، كما شدّد على ضرورة استمرار التدابير الحالية نتيجة استمرار خطر أوميكرون. وعالمة فيروسات تؤيد الإلزامية لمن فوق الخمسين.
أكدت دراسة حديثة أن لقاحات كورونا المختلفة لا تؤثر على خصوبة النساء وقدرتهن على الحمل، فيما لاحظت الدراسة أن إصابة الرجال بالعدوى قد تؤدي إلى انخفاض في مستويات الخصوبة لفترات مختلفة.
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