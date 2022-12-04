 المستقبل الآن - منع الحمل الهرموني للرجال | المستقبل الآن | DW | 04.12.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - منع الحمل الهرموني للرجال

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن): هل يمكن أن تساعد الأنسجة العصبية الاصطناعية بدلاً من إجراء التجارب على الحيوانات؟ وكيف يمكن أن تعمل وسائل منع الحمل للرجال؟ وما هي طبيعة العلاقات في عالم الحيوان؟

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