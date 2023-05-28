المستقبل الآن - مخاطر الطاقة النووية

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في وقت أصبح فيه التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية ممكناً تقنياً، يواجه العالم مشكلة شبكات توزيع الطاقة المتهالكة التي لا تتوافق مع مصادر الطاقة المتجددة. وما هي المخاطر التي يتوجب علينا التعايش معها إذا ما شهدت الطاقة النووية ازدهاراً عالميا؟
أفادت جريدة الصباح العراقية الرسمية نقلا عن وزير النفط إحسان عبد الجبار أن العراق يعتزم توقيع عقود تقدر بعشرات مليارات الدولارات مع السعودية للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية.
وضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة. ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة بأوروبا بمقدار تريليوني يورو بحلول أوائل العام المقبل. فكيف تستعد أوروبا وألمانيا تحديدا لمواجهة هذه المعضلة؟
الخوف من حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا هيمن على مناقشات مؤتمر ميونيخ للأمن. لكن موضوع حماية المناخ وتأثير تغيراته على أمن الدول كان حاضرا أيضا، حيث كشف خبير كيف ساهمت تغيرات المناخ في اندلاع ثورات "الربيع العربي"!.
تواجه ألمانيا تغييرا ديموغرافيا، يتسبب في ضغوط على صناديق التقاعد. ويجري الحديث غالبا عن حل هو: التقاعد في سن السبعين. لكن السؤال هو: ما مدى القدرة على تنفيذ هذا المفهوم في المستقبل؟
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