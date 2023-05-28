 المستقبل الآن - مخاطر الطاقة النووية | المستقبل الآن | DW | 04.06.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - مخاطر الطاقة النووية

في وقت أصبح فيه التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية ممكناً تقنياً، يواجه العالم مشكلة شبكات توزيع الطاقة المتهالكة التي لا تتوافق مع مصادر الطاقة المتجددة. وما هي المخاطر التي يتوجب علينا التعايش معها إذا ما شهدت الطاقة النووية ازدهاراً عالميا؟

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