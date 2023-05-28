المستقبل الآن - مخاطر الطاقة النووية

زيادة كبار السن وقلة العمال.. هل التقاعد في السبعين هو الحل لألمانيا؟

تواجه ألمانيا تغييرا ديموغرافيا، يتسبب في ضغوط على صناديق التقاعد. ويجري الحديث غالبا عن حل هو: التقاعد في سن السبعين. لكن السؤال هو: ما مدى القدرة على تنفيذ هذا المفهوم في المستقبل؟