المستقبل الآن - ما هي الطرق المثلى للتعامل مع ضغوط الحياة في المدينة؟

تعرف على ثلاث عادات مسائية تساعد في خفض الوزن!

هل تعلم أن غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد وجبة العشاء قد يساعد في إنقاص الوزن؟ في المساء يمكن للمرء القيام بأفعال قد تزيد من وزنه أو تنقص منه، مثل العادات والأنشطة التي يتبعها في تلك الفترة المهمة من اليوم. كيف؟