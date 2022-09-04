المستقبل الآن - ما هي الطرق المثلى للتعامل مع ضغوط الحياة في المدينة؟

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ترتبط حياة سكان المدن بالتوتر، وتعتمد طريقة تعاملهم على محيطهم كما يتضح من خلال فحوصات الدماغ. ومن موضوعاتنا أيضاً: غرس النباتات لتلافي خطر الغبار الناعم. وأيضاً: البحث عن الوهج الليلي.
الإجهاد والتوتر من مظاهر العصر الحديث، ويتسببان في قائمة لا تعد ولا تحصى من الأمراض. ضغوط الحياة اليومية وضغوط العمل تلعب دورا جوهريا في هذا الاتجاه. والإيجابي في الأمر أنه باستطاعتنا تغيير بدءاً
من مائدتنا.
الجزر يقوي النظر! عبارة يلجأ إليها كل من يريد إقناع غيره بفوائد الجزر، بيد أن لعصير ذلك النوع من الخضروات الجذرية فوائد أخرى جمة.
هل تعلم أن غسيل الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد وجبة العشاء قد يساعد في إنقاص الوزن؟ في المساء يمكن للمرء القيام بأفعال قد تزيد من وزنه أو تنقص منه، مثل العادات والأنشطة التي يتبعها في تلك الفترة المهمة من اليوم. كيف؟
يحتاج الإنسان لفيتامينات معينة يتضمنها النظام الغذائي للحفاظ على توازن صحة الجسم. ونظرا لأن فيتامين "بي 12" هو الفيتامين الوحيد الذي لا يوجد في الفواكه والخضروات، نطلعك كيف تحصل عليه لتفادي أمراض مؤكدة!
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