 المستقبل الآن - ما هي الطرق المثلى للتعامل مع ضغوط الحياة في المدينة؟ | المستقبل الآن | DW | 11.09.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - ما هي الطرق المثلى للتعامل مع ضغوط الحياة في المدينة؟

ترتبط حياة سكان المدن بالتوتر، وتعتمد طريقة تعاملهم على محيطهم كما يتضح من خلال فحوصات الدماغ. ومن موضوعاتنا أيضاً: غرس النباتات لتلافي خطر الغبار الناعم. وأيضاً: البحث عن الوهج الليلي.

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