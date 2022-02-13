المستقبل الآن - ماذا نعرف عن شجرة العائلة؟

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنأخذكم في رحلة مع الحمض النووي إلى جذور العائلة وكيفية التعرف على الأسلاف. كما نستعرض حلولاً لحماية البيانات القديمة في العصر الرقمي. ونسأل عن أهمية طاقة الهيدروجين والرياح في حماية المناخ.
أفادت بيانات واردة من إسرائيل بتدني فائدة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورنا في توفير حماية من العدوى بالمتحور أوميكرون. ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن الجرعة الرابعة قد تكون مفيدة لكبار السن وللفئات ضعيفة المناعة.
التلقيح ضد كورونا رافقته شائعات عدة تكبر ككرة الثلج على منصات التواصل الاجتماعي رغم دحضها بالحقائق العلمية، ومن بين تلك الشائعات أن التطعيم يغير الحمض النووي أو أن الدواء أفضل من التطعيم، ما يعرض صحة الملايين للخطر.
بسبب تجلّطات دموية يُعتقد أنّ اللقاح الأحادي الجرعة مسؤول عنها، أوصت السلطات الصحّية الأمريكية باستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" بدلاً من "جونسون آند جونسون" في تطعيم جميع البالغين ضدّ كوفيد-19.
بعد أن أعلنت جنوب إفريقيا عن اكتشاف المتحور الجديد من فيروس كورونا - والذي سمي لاحقا أوميكرون- انتاب العالم خوف شديد، خاصة مع تأكيد العلماء أنه أكثر نسخ كورونا تحوراً، ما قد يؤدي لاحتمال فشل اللقاحات الحالية في مواجهته.
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