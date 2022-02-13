المستقبل الآن

المستقبل الآن - ماذا نعرف عن شجرة العائلة؟

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنأخذكم في رحلة مع الحمض النووي إلى جذور العائلة وكيفية التعرف على الأسلاف. كما نستعرض حلولاً لحماية البيانات القديمة في العصر الرقمي. ونسأل عن أهمية طاقة الهيدروجين والرياح في حماية المناخ.