المستقبل الآن - لماذا نتذكر - ولماذا ننسى؟

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كيف يحدث النسيان؟ وكيف يحدث التذكر؟ ذاكرتنا تبدأ عملها ونحن لا نزال في الرحم. ولكن مع تقدمنا في العمر، نادرا ما نخزن كافة تجاربنا الحياتية.
تحل ذكرى 25 يناير على المصريين وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فقدوا معها جزءًا كبيراً من قيمة مدخراتهم، فيما شهدت أسعار الكثير من المواد الأساسية ارتفاعاً قياساً.. يتذكر المصريون أحداث تلك الأيام رغم محاولات طمسها.
أصبحت الهواتف الذكية، أكثر من مجرد وسيلة لإجراء مكالمات. وتغني عن استخدام أجهزة الملاحة والكاميرات ودفاتر العناوين وغيرها. وهذا له آثاره الإيجابية وبالطبع السلبية. تَعَرّف على بعضها.
بمحض الصدفة، حدد باحثون من مشفى شاريته في برلين منطقة في الدماغ يمكن استهدافها لعلاج الزهايمر بطريقة "التحفيز العميق للدماغ" (TSH).
27 يناير هو يوم عالمي للتذكير وإحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية "الهولوكوست". ولم تبدأ ألمانيا في إحياء ذكرى المحرقة في هذا اليوم إلا بداية من عام 1996، أمّا إسرائيل فقد بدأت إحياء بالذكرى قبل ذلك بكثير وفي يوم مختلف.
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