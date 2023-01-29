 المستقبل الآن - لماذا نتذكر - ولماذا ننسى؟ | المستقبل الآن | DW | 05.02.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - لماذا نتذكر - ولماذا ننسى؟

كيف يحدث النسيان؟ وكيف يحدث التذكر؟ ذاكرتنا تبدأ عملها ونحن لا نزال في الرحم. ولكن مع تقدمنا في العمر، نادرا ما نخزن كافة تجاربنا الحياتية.

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