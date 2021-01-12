 المستقبل الآن - كيف تتواصل الفئران؟ | المستقبل الآن | DW | 03.01.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - كيف تتواصل الفئران؟

في حلقة هذا الأسبوع من المستقبل الآن سنتعرف على لغة الفئران، وعلى التدريب الذي يساعد الأطفال المتوحدين على التواصل مع محيطهم، وسوف نبحث في ذكاء بعض النباتات ونتعرض لسلبيات الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ARCHIV - ILLUSTRATION - Die Instant Messenger «Slack» (von oben, l-r), «IM+ Pro», «Facebook Messenger», «Threema», «Signal», «Protonet Messenger», «WhatsApp», «FaceTime» und «Apple Nachrichten» werden auf einem Mobiltelefon angezeigt, aufgenommen am 24.06.2016. Die Polizei in Bayern will ihre Streifenbeamten jetzt mit einem eigenen Messengerdienst ausrüsten. (Zu dpa/lby «Neuer Polizei-Messengerdienst für Bayerns Streifenbeamte» vom 26.05.2017) Foto: Wolfram Kastl/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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In diesen Arealen weisen die Hirne von Profimusikern, Amateuren und Nichtmusikern strukturelle Unterschiede auf. (Abb.: Gaser) Musiker haben mehr im Hirn. Zumindest mehr graue Substanz in bestimmten Regionen, die für das Hören, Sehen und für die Kontrolle und Umsetzung von Bewegungen verantwortlich sind. Das haben Dr. Christian Gaser von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Gottfried Schlaug von der Harvard Medical School in Boston (USA) herausgefunden. Dr. Gaser, der an der Klinik für Psychiatrie der Uni Jena forscht, hat gemeinsam mit dem Bostoner Kollegen in einer Studie die Hirne von Profimusikern mit denen von Amateuren und Nichtmusikern verglichen. Die Ergebnisse sind jetzt in der renommierten Fachzeitschrift Journal of Neuroscience (Okt. 2003 Vol. 23(27), S. 9240-9245) erschienen.

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