المستقبل الآن - كيف تتواصل الفئران؟

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في حلقة هذا الأسبوع من المستقبل الآن سنتعرف على لغة الفئران، وعلى التدريب الذي يساعد الأطفال المتوحدين على التواصل مع محيطهم، وسوف نبحث في ذكاء بعض النباتات ونتعرض لسلبيات الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.
أثارت دعوة رئيس البرلمان الموريتاني أحد النواب للحد من الصلاة على النبي أثناء جلسة للبرلمان لأن في ذلك "ضياعا للوقت" جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع رئيس البرلمان إلى التغريد موضحا موقفه.
علقت دويتشه فيله (DW) التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية، شريكها الإعلامي الأردني. والسبب هو اكتشاف تعليقات وكاريكاتيرات معادية لإسرائيل ومعادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي.
أوقفت DW التعاون مع قناة "رؤيا" التلفزيونية الأردنية، بعد اكتشاف منشورات معادية للسامية نشرتها القناة في وسائل التواصل الاجتماعي. وانطلقت بالفعل لجنة تحقيق مستقلة في DW على خلفية اتهامات لبعض العاملين بمعاداة السامية.
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يحذر المجتمع الدولي من تداعيات جائحة كورونا على الحقوق والحريات في العالم. كما انتقد التقرير دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المضللة.
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