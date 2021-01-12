المستقبل الآن

المستقبل الآن - كيف تتواصل الفئران؟

في حلقة هذا الأسبوع من المستقبل الآن سنتعرف على لغة الفئران، وعلى التدريب الذي يساعد الأطفال المتوحدين على التواصل مع محيطهم، وسوف نبحث في ذكاء بعض النباتات ونتعرض لسلبيات الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي.