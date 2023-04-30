المستقبل الآن - عودة طائر الدودو المنقرض

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هل علينا إحياءُ الكائنات المنقرضة؟ وما الحد المسموح به للعلم في ذلك؟ وفي سويسرا محاولات للتصدي لصواعق البرق بالليزر. وفي ألمانيا تشرح لنا فيزيائية مهنة أحلامها، وهي دراسة بنية قطرات الماء.
أعلنت البحرية الأميركية أن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال في خليج عمان. وأكدت طهران من جانيها احتجاز ناقلة نفط، لكنها قالت "إنها اصطدمت بسفينة إيرانية.. وكانت تهمّ بالفرار".
يبدو أن ما تكشّف حتى الآن عن الأدوار الحسّاسة التي تقوم بها مجموعة فاغنر الروسية في الصراع بالسودان، ليس سوى قمة جبل الجليد. فما تقوم به هذه المجموعة شبه العسكرية كرأس حربة للكرملين في رقعة شطرنج أفريقية شاسعة خطير جدا.
لا تزال مستويات التلوث في العديد من البلدان الأوروبية أعلى من القيم الموصى بها، وهذا يمثل مشاكل للقصر بشكل خاص ويزيد من مخاطر إصابتهم بأمراض في وقت لاحق من حياتهم، علاوة على أنه يسبب وفاة كثيرين منهم.
توصل المتمردون الحوثيون والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى اتفاق لتبادل أكثر من 800 أسير خلال مفاوضات في سويسرا، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.
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