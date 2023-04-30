 المستقبل الآن - عودة طائر الدودو المنقرض | المستقبل الآن | DW | 07.05.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - عودة طائر الدودو المنقرض

هل علينا إحياءُ الكائنات المنقرضة؟ وما الحد المسموح به للعلم في ذلك؟ وفي سويسرا محاولات للتصدي لصواعق البرق بالليزر. وفي ألمانيا تشرح لنا فيزيائية مهنة أحلامها، وهي دراسة بنية قطرات الماء.

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