المستقبل الآن - عودة طائر الدودو المنقرض

تلوث الهواء يتسبب في وفاة أكثر من 1200 طفل في أوروبا سنويًا

لا تزال مستويات التلوث في العديد من البلدان الأوروبية أعلى من القيم الموصى بها، وهذا يمثل مشاكل للقصر بشكل خاص ويزيد من مخاطر إصابتهم بأمراض في وقت لاحق من حياتهم، علاوة على أنه يسبب وفاة كثيرين منهم.