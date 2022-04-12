المستقبل الآن - سر اختلاف لون البشرة

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هذا الأسبوع في المجلة العلمية: كيف ستحل الروبوتات مكان الإنسان في قطاع الحرف اليدوية؟ ولماذا السلاحف البحرية مهددة بالانقراض؟
وما هي أفضل أنواع الحبوب للزراعة؟
وكيف يؤدي ما يسمى بالتفكير الأبيض إلى العنصرية الهيكلية؟
يتوقع خبراء ارتفاع فاتورة الغذاء في ألمانيا بمعدل عشرة بالمئة، خلال العام الجاري، فيما تبدو الصورة أكثر سوداوية في مناطق أخرى من العالم، بسبب ارتباك سلاسل الإنتاج على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا وعوامل التغير المناخي.
تراجعت أسعار القمح والذرة بشكل حاد في الأيام الأخيرة نتيجة التأثير المشترك للطقس الملائم للزراعات، والأمل الذي أثارته فرضية إقامة ممرات بحرية لإخراج الحبوب من أوكرانيا. فهل ستنخفض الأسعار أكثر؟
في جولة المستشار الألماني، أولاف شولتس الأولى إلى أفريقيا، كانت قضية تزويد أوروبا بالنفط والغاز ومحاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال. كما تحدث شولتس عن توثيق التعاون مع القارة السمراء ومساعدتها في مكافحة الجوع.
حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود. وبقاء أسعار المواد الغذائية عند أعلى معدلاتها.
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