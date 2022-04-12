 المستقبل الآن - سر اختلاف لون البشرة | المستقبل الآن | DW | 05.06.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - سر اختلاف لون البشرة

هذا الأسبوع في المجلة العلمية: كيف ستحل الروبوتات مكان الإنسان في قطاع الحرف اليدوية؟ ولماذا السلاحف البحرية مهددة بالانقراض؟ وما هي أفضل أنواع الحبوب للزراعة؟ وكيف يؤدي ما يسمى بالتفكير الأبيض إلى العنصرية الهيكلية؟

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