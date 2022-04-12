المستقبل الآن - سر اختلاف لون البشرة

شولتس في أفريقيا.. نظرة مشتركة للعالم ورغبة في التعاون

في جولة المستشار الألماني، أولاف شولتس الأولى إلى أفريقيا، كانت قضية تزويد أوروبا بالنفط والغاز ومحاربة الإرهاب على رأس جدول الأعمال. كما تحدث شولتس عن توثيق التعاون مع القارة السمراء ومساعدتها في مكافحة الجوع.