المستقبل الآن

المستقبل الآن - دويتشه فيله, المستقبل الآن, بقوليات, حمص

يفرض علينا التغير المناخي اختيار ما يجب أن نتناوله من أغذية: القليل من اللحوم والمزيد من المنتجات النباتية، ومواد غذائية ليس بالضرورة استيرادها من خلف المحيطات لينتهي بها الأمر في أطباقنا.