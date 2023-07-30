المستقبل الآن - دويتشه فيله, المستقبل الآن, بقوليات, حمص

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يفرض علينا التغير المناخي اختيار ما يجب أن نتناوله من أغذية: القليل من اللحوم والمزيد من المنتجات النباتية، ومواد غذائية ليس بالضرورة استيرادها من خلف المحيطات لينتهي بها الأمر في أطباقنا.
باتت ألمانيا في حاجة ماسة لاستقدام العمالة الماهرة، لكن تزايد العنصرية في المجتمع الألماني وصعود "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي ربما يعرقل هذه الخطط. واستطلاعات الرأي تشير إلى صعود الحزب المعادي للأجانب.
قالت مصادر رسمية سورية إن خمسة جنود سوريين أصيبوا جراء غارة جوية إسرائيلية قرب حمص بوسط سوريا، فيما رفضت إسرائيل التعليق. ومصادر إيرانية تؤكد وفاة مستشار عسكري آخر في الحرس الثوري متأثراً بجروحه إثر قصف سابق.
تلعب جودة النظام الغذائي دورا مهما في نشاط مرض الروماتيزم وقد يكون لها تأثير على التهابات المفاصل. خبراء ألمان سلطوا الضوء على الحمية الغذائية لمنطقة البحر المتوسط لمعرفة مدى دعم هذه الحمية لعلاج الروماتيزم!
فيما ينعكس مظهر الأظافر الجميلة بالإيجاب على صاحبها، فإن الأظافر الهشة قد تكون أحيانا علامة على وجود مشكل يتعلق بالتغذية. قائمة من الأطعمة للمساعدة في تقوية الأظافر الهشة، وبعض النصائح للحفاظ عليها.
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