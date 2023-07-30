 المستقبل الآن - دويتشه فيله, المستقبل الآن, بقوليات, حمص | المستقبل الآن | DW | 20.08.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - دويتشه فيله, المستقبل الآن, بقوليات, حمص

يفرض علينا التغير المناخي اختيار ما يجب أن نتناوله من أغذية: القليل من اللحوم والمزيد من المنتجات النباتية، ومواد غذائية ليس بالضرورة استيرادها من خلف المحيطات لينتهي بها الأمر في أطباقنا.

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ما هي صور الاختلاف بين أدمغة الإناث والذكور؟ 30.07.2023

Man patient with eeg headset for brain scan standing in neurological laboratory Man patient with eeg headset for brain scan standing in neurological laboratory during neurology experiment. Medical team of scientist monitoring brain activity analyzing nervous system Copyright: xPhotographer:xDragosxCondreax 44054652

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Die von Eliot Higgins mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellten Fotos zeigen ein fiktives Scharmützel zwischen dem ehemaligen US-Präsidenten Trump und New Yorker Polizeibeamten (NYPD), das auf Higgins Twitter-Account gepostet und am Donnerstag, 23. März 2023, mit einem iPhone in Arlington, Virginia, fotografiert wurde. Die hochdetaillierten, sensationellen Bilder, die nicht echt sind, wurden mit einem ausgeklügelten und weithin zugänglichen Bildgenerator erstellt. +++ dpa-Bildfunk +++

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ILLUSTRATION - Eine Frau kauft am 21.03.2017 in einem Supermarkt in Flensburg Weintrauben (gestellte Szene). Foto: Benjamin Nolte | Verwendung weltweit

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