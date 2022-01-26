 المستقبل الآن - خطر انقراض الشعاب المرجانية | المستقبل الآن | DW | 30.01.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - خطر انقراض الشعاب المرجانية

تغطي المحيطات 70 بالمائة من الكرة الأرضية، وهي موطن لكائنات حية فريدة تلعب دوراً في مواجهة التحول المناخي. فما الذي يمكننا فعله للحفاظ على هذا الموطن المهم؟

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