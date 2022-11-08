المستقبل الآن - خطر التغير المناخي على الأنواع

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الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات أم دخان حرق الأخشاب: ما الأكثر ضرراً بالصحة؟ ولماذا يشكل التغير المناخي خطراً على الأنواع؟ وما الذي يمكننا عمله لوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض؟
دشنت الولايات المتحدة مبادرة جديدة تجمع إسرائيل ودولا عربية من أجل مواجهة ظاهرة تغير المناخ في المنطقة، بيد أن المبادرة تواجه تحديات تتمثل في بناء الثقة بين الأطراف وأيضا إيجاد مصادر لتمويل المشاريع المشتركة.
دقت دراسة علمية جديدة ناقوس الخطر بشأن تأثيرات المناخ على خدمة الإنترنت المنزلي، إذ يلحق تطرف الطقس في المحيطات والبحار الضرر الكبير على الكابلات البحرية ومساراتها.
تشتهر بلدان آسيا وأفريقيا بوجود زواحف وحيوانات سامة مثل العناكب والثعابين، لكن ألمانيا هي أيضًا موطن لحيوانات خطرة، يمكن أن تستخدم سمومها كسلاح ضد البشر. في هذا المقال نتعرف على أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا.
أعلن مسؤولون تونسيون فقدان عشرات المهاجرين خلال يومين، بعد غرق عدة قوارب أمام سواحل البلاد، خلال محاولة الوصول للسواحل الأوروبية. يأتي ذلك فيما دعت فرنسا وإيطاليا لدعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة.
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