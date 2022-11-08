 المستقبل الآن - خطر التغير المناخي على الأنواع | المستقبل الآن | DW | 26.03.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - خطر التغير المناخي على الأنواع

الانبعاثات الصادرة عن عوادم السيارات أم دخان حرق الأخشاب: ما الأكثر ضرراً بالصحة؟ ولماذا يشكل التغير المناخي خطراً على الأنواع؟ وما الذي يمكننا عمله لوقف ارتفاع درجات حرارة الأرض؟

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