المستقبل الآن - خطر التغير المناخي على الأنواع

أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا

تشتهر بلدان آسيا وأفريقيا بوجود زواحف وحيوانات سامة مثل العناكب والثعابين، لكن ألمانيا هي أيضًا موطن لحيوانات خطرة، يمكن أن تستخدم سمومها كسلاح ضد البشر. في هذا المقال نتعرف على أخطر الحيوانات السامة في ألمانيا.