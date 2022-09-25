المستقبل الآن - بحوث علمية على سطح القمر

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في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنتعرف من رائد فضاء على ضرورة إجراء البحوث العلمية على سطح القمر. كما نتعرف على ما يسمى المواد فائقة التوصيل ذات الخصائص المدهشة، ولماذا لم يتم استخدامهاحتى الآن إلا في الأبحاث الأساسية؟
بعد أقل من خمسة عقود ونصف على رحلة أبولو 11 التي وضعت قدم أول إنسان على سطح القمر، تعتزم الولايات المتحدة إطلاق برنامج طموح للعودة إلى القمر ضمن برنامج "أرتميس". ما الأهداف القريبة والبعيدة؟
المحاولة الثانية لم تنجح أيضًا: قبل ساعات قليلة من البداية المخطط لها، ألغت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرحلة التجريبية بدون طيار لمهمة "أرتميس" مرة أخرى، وذلك بسبب تسرب وقود الهيدروجين.
أفادت 5 دراسات علمية حديثة ارتفاع احتمالات العثور على حياة خارج كوكب الأرض مع تزايد الأدلة التي جمعها العلماء على وجود مياه في بعض الكواكب والأقمار. فهل يمهد ذلك للكشف العلمى الكبير الذي طال انتظاره؟
اختتم المستشار الألماني جولته الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر دون الإعلان عن أي اتفاقات مع الدوحة، فيما أعلن عن اتفاقيات استراتيجية في مجال الطاقة مع الإمارات.
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