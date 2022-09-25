المستقبل الآن

المستقبل الآن - بحوث علمية على سطح القمر

في حلقة هذا الأسبوع من المجلة العلمية (المستقبل الآن) سنتعرف من رائد فضاء على ضرورة إجراء البحوث العلمية على سطح القمر. كما نتعرف على ما يسمى المواد فائقة التوصيل ذات الخصائص المدهشة، ولماذا لم يتم استخدامهاحتى الآن إلا في الأبحاث الأساسية؟