 المستقبل الآن - الهبوط قريباً مرة أخرى على سطح القمر؟ | المستقبل الآن | DW | 05.03.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - الهبوط قريباً مرة أخرى على سطح القمر؟

تتسابق العديد من دول العالم في الوصول إلى القمر. فما الذي يمكن اكتشافه هناك؟ وآخرون يعملون على تقنيات لصدّ الكويكبات قبل ارتطامها بالأرض. فهل الأرض في خطر؟

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