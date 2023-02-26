المستقبل الآن - الهبوط قريباً مرة أخرى على سطح القمر؟

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تتسابق العديد من دول العالم في الوصول إلى القمر. فما الذي يمكن اكتشافه هناك؟
وآخرون يعملون على تقنيات لصدّ الكويكبات قبل ارتطامها بالأرض.
فهل الأرض في خطر؟
تتفق الدول على أنه لا ينبغي لأحد أن يمتلك مساحات خاصة تابعة لها في الفضاء، لكن المناقشات القانونية حول امتلاك وبيع المواد المستخرجة من القمر والكواكب وتوابعها سرعان ما أصبحت نقاط توتر قد تتصاعد في الفترة المقبلة.
التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأمريكي في الفضاء، حسبما أعلنت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأمريكي. وتستعد الصين لإطلاق مركبة الفضاء "شنتشو-15" إلى محطتها الفضائية غدا الثلاثاء.
يبدو أن القمر أصابه صاروخ أو قذيفة اسطوانية بحسب ما يؤكد بعض العلماء، بيد أن الحدث مازال ينتظر تأكيدات رسمية. ويثير الموضوع بعض الجدل في ظل انتشار كبير لمخلفات الفضاء التي تطفو دون متابعة أو تتبع.
رغم اكتشافه عام 2016، عاد "كامو أوليوا" ليثير الجدل من جديد حول نشأته وما إذا كان جزءا من القمر التابع للأرض أم أنه جاء من مكان آخر. علماء يقولون إن تركيب الجسيم الغريب يتشابه كثيراً مع تركيب صخور القمر.
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