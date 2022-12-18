 المستقبل الآن - النيازك متناهية الصغر | المستقبل الآن | DW | 25.12.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - النيازك متناهية الصغر

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المستقبل الآن - التفاعل المباشر بين الإنسان والآلة ومواضيع أخرى 18.12.2022

اسأل! كيف ينتج ثاني أكسيد الكربون خلال ثوران البراكين؟

اسأل! كيف ينتج ثاني أكسيد الكربون خلال ثوران البراكين؟ 18.12.2022

الآلة البشرية

الآلة البشرية 18.12.2022

Bachforelle, Bach-Forelle, Steinforelle, Stein-Forelle (Salmo trutta fario), Forellenzucht, Fischteich mit Forellenschwarm, Deutschland brown trout, river trout, brook trout (Salmo trutta fario), trout breeding, fish pond with shoal of trouts, Germany BLWS413853 Copyright: xblickwinkel/G.xWolpertx Brook trout Bach Trout Trout Stein Stone Trout Salmo trutta fario Trout farming Fish pond with Germany Brown Trout River Trout Brook Trout Salmo trutta fario Trout Breeding Fish Pond With Shoal of dejection trouts Germany Copyright xblickwinkel G xWolpertx

الطاقة الكهرومائية من مزارع الأسماك 11.12.2022

المزيد المستقبل الآن

ILLUSTRATION - Eine junge Frau steht am 11.01.2017 in einem Wohnzimmer in Hamburg und betrachtet ihren Abnehmerfolg anhand einer zu gross gewordenen Hose (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

جنون الحفاظ على الرشاقة 25.12.2022

Grünkohl wird auf einem Feld geerntet. Die ersten großen Säcke mit Grünkohl liegen schon in den Supermärkten und auf den Marktständen. Die Ernte des beliebten norddeutschen Wintergemüses hat begonnen. Die Landwirtschaftskammer in Oldenburg rechnet mit einer zufriedenstellenden Qualität.

أسرار الملفوف 25.12.2022

Mikrometeoriten

النيازك متناهية الصغر 25.12.2022

Kloster

دراسة حول رهبان الأديرة 25.12.2022

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اكتشف علماء خلال دراستهم لصور أرسلها تليسكون هابل الفضائي وجود ضوء غامض ينطلق من قلب النظام الشمسي لا يصدر عن الشمس. الضوء الغامض كان شديد الخفوت لدرجة أنهم أجروا عدة عمليات معقدة لدراسته ومعرفة مصدره.

ANDOUT - This artist_s impression shows the super-Earth 55 Cancri e (R) in front of its parent star. Using observations made with the NASA/ESA Hubble Space Telescope and new analytic software scientists were able to analyse the composition of its atmosphere. It was the first time this was possible for a super-Earth. 55 Cancri e is about 40 light-years away and orbits a star slightly smaller, cooler and less bright than our Sun. As the planet is so close to its parent star, one year lasts only 18 hours and temperatures on the surface are thought to reach around 2000 degrees Celsius. Photo: ESA/Hubble, M. Kornmesser/dpa (zu dpa Forscher finden Wasserstoff in Atmosphäre einer Supererde vom 16.02.2016) ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung und nur mit Nennung Foto: ESA/Hubble, M. Kornmessert/dpa ++ +++ dpa-Bildfunk +++

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قصة ميدان سباق الخيل - مرآة الواقع في بيروت الحزينة 30.11.2022

في منطقة حرش بيروت بجوار شارع بدارو الحيوي، يقع ميدان سباق الخيل الذي يشهد بشكل أو بآخر على تاريخ مدينة ألفت تغير الحقبات السياسية، وكان نقطة تلاقي شطري العاصمة الشرقي والغربي خلال مرحلة الحرب الأهلية.

5.5.2022, Bagdad, Irak, A view of the dust covered sky during a sandstorm, in Baghdad, Iraq, May 5, 2022. REUTERS/Thaier Al-Sudani

العراق ـ إغلاق المدارس والمطارات والإدارات بسبب عاصفة ترابية جديدة 16.05.2022

أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس في العراق بسبب عاصفة ترابية جديدة، فيما أعلنت المستشفيات حالة التأهب. يأتي بعد سلسلة من العواصف المماثلة مستمرة منذ نحو شهر، هي الأسوأ منذ عقود.