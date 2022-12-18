المستقبل الآن - النيازك متناهية الصغر

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اكتشف علماء خلال دراستهم لصور أرسلها تليسكون هابل الفضائي وجود ضوء غامض ينطلق من قلب النظام الشمسي لا يصدر عن الشمس. الضوء الغامض كان شديد الخفوت لدرجة أنهم أجروا عدة عمليات معقدة لدراسته ومعرفة مصدره.
بدأ العلماء في دراسة أحد الكواكب المثيرة للاهتمام بعد أن أشارت أبحاث سابقة إلى أنه يدور في مدار غير مستوي مع نجمه. اكتشف العلماء أن الكوكب يدور حول نجمه بسرعة حتى أن العام الأرضي عليه يساوي 17.5 ساعة فقط!
في منطقة حرش بيروت بجوار شارع بدارو الحيوي، يقع ميدان سباق الخيل الذي يشهد بشكل أو بآخر على تاريخ مدينة ألفت تغير الحقبات السياسية، وكان نقطة تلاقي شطري العاصمة الشرقي والغربي خلال مرحلة الحرب الأهلية.
أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس في العراق بسبب عاصفة ترابية جديدة، فيما أعلنت المستشفيات حالة التأهب. يأتي بعد سلسلة من العواصف المماثلة مستمرة منذ نحو شهر، هي الأسوأ منذ عقود.
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