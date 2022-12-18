المستقبل الآن - النيازك متناهية الصغر

على "كوكب الجحيم".. العام الأرضى يساوي 17.5 ساعة فقط!

بدأ العلماء في دراسة أحد الكواكب المثيرة للاهتمام بعد أن أشارت أبحاث سابقة إلى أنه يدور في مدار غير مستوي مع نجمه. اكتشف العلماء أن الكوكب يدور حول نجمه بسرعة حتى أن العام الأرضي عليه يساوي 17.5 ساعة فقط!