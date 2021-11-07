المستقبل الآن - الماء - طاقة المستقبل؟

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وما الذي يحدث للجسد عند افتقاده للماء؟
يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
تباينت ردود الفعل بشأن الاتّفاق الذي تبنّته قمّة كوب 26 بغلاسكو لتسريع مكافحة ظاهرة الاحترار العالمي بين التفاؤل والحذر. وصلت ما يقرب من 200 دولة للاتفاق بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين على أمل تجنب الأسوأ لكوكب الأرض.
حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يشهد فجوة كبيرة في الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. ومع انعقاد قمة المناح، توجد طرق واضحة يمكن من خلال تنفيذها أن يفي زعماء العالم بتعهداتهم في مكافحة ظاهرة التغير المناخي.
خلصت دراسة لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إلى أن أعداد الكوارث المرتبطة بالمناخ ارتفعت بنسبة 82% خلال عشرين عاما الماضية مقارنة بالعقدين السابقين.
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