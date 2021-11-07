 المستقبل الآن - الماء - طاقة المستقبل؟ | المستقبل الآن | DW | 14.11.2021

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - الماء - طاقة المستقبل؟

ألمانيا بلد الفحم الحجري كمصدر للطاقة بدأت في التخطيط لاعتماد الهيدروجين كبديل للتزود بالطاقة، فهل هذا ممكن؟ وفي الهند يبحث الخبراء عن بديل للأمطار الموسمية وسط جبال هملايا لمواجهة الجفاف. وما الذي يحدث للجسد عند افتقاده للماء؟

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