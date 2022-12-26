 المستقبل الآن - العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية | المستقبل الآن | DW | 25.06.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية

الكثيرون حول العالم يشعرون بآثار التغير المناخي وعواقبه: فحرائق الغابات تتزايد، والعديد من الأنهار الجليدية الجبلية تختفي، وموت الشعاب المرجانية. على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكاننا عمل الكثير لإنقاذ الطبيعة.

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