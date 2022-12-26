المستقبل الآن - العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية

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الكثيرون حول العالم يشعرون بآثار التغير المناخي وعواقبه: فحرائق الغابات تتزايد، والعديد من الأنهار الجليدية الجبلية تختفي، وموت الشعاب المرجانية. على الرغم من ذلك، لا يزال بإمكاننا عمل الكثير لإنقاذ الطبيعة.
تستضيف باريس اجتماعاً يحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات في محاولة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وسط احتياج متصاعد لتضافر الجهود من أجل مواجهة البشرية لأزمة المناخ والخروج من الفقر.
تحتل ألمانيا المركز الثاني في ترتيب البلدان المانحة، حيث سجلت عام 2022 رقما قياسيا في الإنفاق على برامج المساعدات التنموية الدولية، لكن يبدو أن هذا السخاء قد يتغير مستقبلا، ما يثير قلقا على المشاريع التنموية الناجحة.
تيارات الرياح المتغيرة تزيد من احتمال حدوث ظواهر الطقس الشديدة كالجفاف أو الأمطار الغزيرة، لأن الرياح التي ينتج عنها في خطوط العرض التغير بين المرتفعات والمنخفضات الجوية تتأثر بالاحتباس الحراري.
تؤكد الدراسات أن تغير المناخ له تأثيرات سلبية للغاية على الصحة العامة، لكن وفق أحدث الأبحاث فإن الأطفال قد بدأ يظهر عليهم دلائل تشير إلى تأثرهم بشكل أكبر من غيرهم بعواقب التغير المناخي.
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