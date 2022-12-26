المستقبل الآن - العواقب الوخيمة للتغيرات المناخية

المساعدات الألمانية ـ سخاء مهدد بالتقشف في خضم تحديات عالمية متزايدة

تحتل ألمانيا المركز الثاني في ترتيب البلدان المانحة، حيث سجلت عام 2022 رقما قياسيا في الإنفاق على برامج المساعدات التنموية الدولية، لكن يبدو أن هذا السخاء قد يتغير مستقبلا، ما يثير قلقا على المشاريع التنموية الناجحة.