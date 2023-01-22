 المستقبل الآن - الصداقة النشطة مع الطبيعة | المستقبل الآن | DW | 22.01.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - الصداقة النشطة مع الطبيعة

يمكننا فعل الكثير للطبيعة، من خلال تخضير مدننا بطريقة مدروسة، والتغلب على الحلزونات التي تلتهم الخس بطريقة صديقة للبيئة، وري أشجار الفاكهة باعتدال وبطريقة مستهدفة، والتوصية بدفن أنفسنا داخل توابيت مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.

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13.07.2018 in einem Garten in Hamburg ihre Pflanzen mit einer Giesskanne

المزيد من تخضير المدن 22.01.2023

mRNA Schlagworte: mRNA, Genom, Projekt Zukunft Copyright: SWR Bildbeschreibung: Still aus Beitrag mRNA

سر مضادات فيروس كورونا 15.01.2023

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المستقبل الآن - مواد طبية في حليب الماعز 15.01.2023

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هل تنام الأشجار؟ 08.01.2023

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اسأل! التيار الكهربائي وسلامة الطيور 22.01.2023

Bob Hendrikx, Innovator & Biodesigner at YES! Delft Incubator of TU laboratory opens a Loop Cocoon, a living coffin made of mycelium, in Delft Netherlands September 21, 2020. Picture taken September 21, 2020 REUTERS/Esther Verkaik NO RESALES. NO ARCHIVES

الدفن في توابيت بيئية 22.01.2023

Tröpfchenbewässerung: Zufallsentdeckung revolutioniert Feld-Bewässerung ++ Joby Elliott / CC BY 2.0 ++

أشجار التفاح والري بالتنقيط 22.01.2023

ARCHIV - 14.05.2018, Frankfurt/Main: Eine kleine Schnecke bewegt sich nach einem Regenschauer über einen Holzboden in einem Garten und spiegelt sich dabei im Wasser. Bei einem Rennen in Oldenburg treten am Samstag rund 20 Schnecken gegeinander an. (zu dpa «Bei Schneckenrennen in Oldenburg kriechen 20 Schnecken um die Wette») Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

مخاطر الحلزون على الخس 22.01.2023

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