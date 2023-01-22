المستقبل الآن - الصداقة النشطة مع الطبيعة

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يمكننا فعل الكثير للطبيعة، من خلال تخضير مدننا بطريقة مدروسة، والتغلب على الحلزونات التي تلتهم الخس بطريقة صديقة للبيئة، وري أشجار الفاكهة باعتدال وبطريقة مستهدفة، والتوصية بدفن أنفسنا داخل توابيت مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.
تعاني الولايات المتحدة من إهدار كبير في المواد الغذائية يقدر بنحو 40% من إجمالي طعامها سنوياً. يقول الباحثون إن هدر هذه الكمية الهائلة من الطعام يتسبب في إنتاج قرابة 10% من إجمالي غازات الدفئية في العالم.
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
توصل تحقيق أجرته DW إلى أن ثلثي تعهدات الشركات بالمحافظة على البيئة بشأن مخلفات البلاستيك إما أنها لم تتحقق أو تم التغاضي عنها لاحقاً. فكيف تُخلّ شركات الطعام والشراب الأوروبية بالتزاماتها، وما هو دور التشريعات؟
حذرت وزيرة خارجية ألمانيا من اعتماد بلادها مجددا على أنظمة استبدادية للحصول على الطاقة، حتى لا تدفع ثمنا باهظا كما حصل عند الاعتماد على روسيا، مؤكدة أن النوايا لا تكفي. فيما اعتبر أردوغان أن أوروبا "تحصد ما زرعته".
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