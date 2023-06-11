المستقبل الآن - الخطر المدمر للجزيئات البلاستيكية

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يتجمع في البحار أكثر من 86 مليون طن من البلاستيك. وهذه مادة لا تتحلل، بل تتفتت لتتحول إلى جزيئات دقيقة. فكيف يمكننا التخلص من النفايات البلاستيكية من البحار؟ وما هي المواد التي يمكن أن تحل مكان البلاستيك؟
دافعت برلين على لسان وزيرة خارجيتها على الاتفاق الأوروبي الجديد حول كيفية تقاسم مسؤولية الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، وذلك بعد مفاوضات ماراثونية نجحت في ضم إيطاليا واليونان لاتفاق استعصى على التكتل منذ عقد من الزمان.
اكتشف فريق بحثي حفريات لما يُعد أحد الأسلاف الأولى لبرمائيات تعرف باسم "الإكثيوصورات" والتي عاشت بين الأرض والبحر منذ ملايين السنين قبل أن تتطور إلى كانئات بحرية وتقطع علاقتها مع البر بشكل كامل.
وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نص أول معاهدة للتنوع البيولوجي لحماية أعالي البحار في أعقاب اجتماع استمر 40 ساعة، وتهدف المعاهدة من بين أمور أخرى لجعل 30 بالمئة على الأقل من محيطات العالم مناطق محمية مستقبلاً.
أفادت تقارير حديثة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن معدلات ذوبان الثلوج يتسارع حول العالم ما أدى لتسارع وتيرة ارتفاع مستويات البحار بمقدار الضعفين الأمر الذي يهدد بغرق مناطق مختلفة من الأرض.
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