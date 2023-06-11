 المستقبل الآن - الخطر المدمر للجزيئات البلاستيكية | المستقبل الآن | DW | 18.06.2023

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - الخطر المدمر للجزيئات البلاستيكية

يتجمع في البحار أكثر من 86 مليون طن من البلاستيك. وهذه مادة لا تتحلل، بل تتفتت لتتحول إلى جزيئات دقيقة. فكيف يمكننا التخلص من النفايات البلاستيكية من البحار؟ وما هي المواد التي يمكن أن تحل مكان البلاستيك؟

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Human skull X-ray image isolated on black

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Der Graffiti-Künstler Ibo Omari verschönert am 11.05.2016 ein Hakenkreuz-Graffiti an einer Wand in Berlin. Sprayer haben keinen guten Ruf. Neben echter Kunst gibt es viel unerwünschte Schmiererei. Nun hat ein Berliner Verein eine Charme-Offensive gestartet: Er übersprüht Nazi-Symbole. Foto: Sophia Kembowski/dpa (zu dpa Aus Hakenkreuz wird Zauberwürfel - Sprayer übermalen Nazi-Symbole vom 17.05.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

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خيوط العنكبوت بديل للبوليستر 18.06.2023

Ein undatierte Rendering des «Solar Orbiter» der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Der «SOLAR ORBITER» startet voraussichtlich am 6. Februar 2020 von Cape Canaveral aus und macht sich auf den Weg zur 150 Millionen Kilometer entfernten Sonne. Die Mission unter maßgeblicher Beteiligung der NASA soll erstmals hochauflösende Bilder der nicht kartographierten Polarregionen der Sonne aufnehmen und so Einblicke in die Funktionsweise unseres Muttersterns liefern. +++ dpa-Bildfunk +++

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