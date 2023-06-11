المستقبل الآن

المستقبل الآن - الخطر المدمر للجزيئات البلاستيكية

يتجمع في البحار أكثر من 86 مليون طن من البلاستيك. وهذه مادة لا تتحلل، بل تتفتت لتتحول إلى جزيئات دقيقة. فكيف يمكننا التخلص من النفايات البلاستيكية من البحار؟ وما هي المواد التي يمكن أن تحل مكان البلاستيك؟