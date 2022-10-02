المستقبل الآن - الحياة دون هواتف ذكية

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كثيرون لا يتصورون حياةً دون هاتف ذكي، لكن الهاتف الذي يرافقنا الآن قد تصبح أيامه معدودة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك سنعرف كيف يمكن التعامل مع فقدان الذاكرة الرقمية، وسنعرض لكم دليلًا خاصًّا للمكفوفين.
نفذت الشرطة الألمانية أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد بعد أن صادرت نحو 700 كيلوغرام وذلك في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران. فما تفاصيل القضية؟
تواجه ألمانيا تغييرا ديموغرافيا، يتسبب في ضغوط على صناديق التقاعد. ويجري الحديث غالبا عن حل هو: التقاعد في سن السبعين. لكن السؤال هو: ما مدى القدرة على تنفيذ هذا المفهوم في المستقبل؟
لن يحتاج المستهلكون بعد الآن بموجب القواعد الجديدة إلى شاحن مختلف، كلما اشتروا جهازاً جديداً، إذ سيكون بإمكانهم استخدام شاحن واحد لكل أجهزتهم الإلكترونية المحمولة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
صادق البرلمان الأوروبي على قوانين "تاريخية" من شأنها أن تنظم بشكل أوثق عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التجاوزات في القطاع.
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