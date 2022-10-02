 المستقبل الآن - الحياة دون هواتف ذكية | المستقبل الآن | DW | 09.10.2022

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المستقبل الآن

المستقبل الآن - الحياة دون هواتف ذكية

كثيرون لا يتصورون حياةً دون هاتف ذكي، لكن الهاتف الذي يرافقنا الآن قد تصبح أيامه معدودة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك سنعرف كيف يمكن التعامل مع فقدان الذاكرة الرقمية، وسنعرض لكم دليلًا خاصًّا للمكفوفين.

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Symbolfoto zum Thema Datensicherheit auf dem Smartphone. Haende tippen auf einem Smartphone. Berlin, 12.02.2018. Berlin Deutschland *** Symbol photo on the subject of data security on the Smartphone hands typing on a Smartphone Berlin 12 02 2018 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschel/photothek.netx

الحياة دون هواتف ذكية؟ 09.10.2022

Ein blinder Mann geht mit seinem weißen Taststock und einer Armbinde mit drei Punkten am Dienstag (23.05.2006) über eine Straße in Hannover. Das Anfang 2005 in Niedersachsen weitgehend abgeschaffte Landesblindengeld soll wieder eingeführt werden. Nach langem Streit verständigten sich darauf am Montag (22.05.2006) das Sozialministerium und der Landesblindenverband, wie die dpa erfuhr. Das Sozialministerium will das Ergebnis am Dienstag (23.05.2006) vorstellen. Foto: Patrick Lux dpa/lni +++(c) dpa - Report+++

بوصلة للمكفوفين 09.10.2022

Artistic 3D illustration of alien faces

فقدان الذاكرة الرقمية 09.10.2022

Close-up of hands holding a smartphone and connecting it to a brain image on a computer screen.

هل الهاتف الذكي في طريقه الى الزوال؟ 09.10.2022

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