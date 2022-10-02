المستقبل الآن

المستقبل الآن - الحياة دون هواتف ذكية

كثيرون لا يتصورون حياةً دون هاتف ذكي، لكن الهاتف الذي يرافقنا الآن قد تصبح أيامه معدودة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك سنعرف كيف يمكن التعامل مع فقدان الذاكرة الرقمية، وسنعرض لكم دليلًا خاصًّا للمكفوفين.