المستقبل الآن

المستقبل الآن - الحساسية الشديدة للنباتات

من الأمور التي لا يمكن في الواقع تصورها هي كيفية تعاملنا مع النباتات: فنحن نستغلها ونرغب في تحسينها، علماً بأنها شديدة الحساسية - على سبيل المثال تجاه الضوضاء.