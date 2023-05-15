المستقبل الآن - الحساسية الشديدة للنباتات

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من الأمور التي لا يمكن في الواقع تصورها هي كيفية تعاملنا مع النباتات: فنحن نستغلها ونرغب في تحسينها، علماً بأنها شديدة الحساسية - على سبيل المثال تجاه الضوضاء.
فيما يعد تقديم الورود من الأمور المتعارفة عليها في عيد الحب، فإن الكثير من الأزهار المقطوفة تكون ملوثة بمبيدات وتستنزف الكثير من المياه والطاقة. حركة "الزهور البطئية" تعتمد على زهور محلية صديقة للبيئة وحتى في فصل الشتاء.
تحدثت دراسات سابقة عن أن الإنسان أصبح هو المفترس الأكبر في كوكبنا وأنه يحتل قمة السلسلة الغذائية. لكن هل هذا التوصيف دقيق؟ وما الفارق بين الإنسان والقرش الأبيض الكبير والأسود والذئاب الرمادية؟
بعد العثور عليها قر ب الحدود مع سويسرا وجه المختصون في ألمانيا نداء لمن يعثر على الخنفساء اليابانية الشرهة للأكل أن يبلغ عنها ويسعى لوقف تحركها، محذرين من أضرارها الجسيمة.
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